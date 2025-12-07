CHP Gençliği MESEM'lere Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika
CHP Gençliği MESEM'lere Karşı Protesto Düzenledi

07.12.2025 18:58
CHP Samsun Gençlik Kolları, Mesleki Eğitim Merkezleri'ne karşı protesto gerçekleştirdi.

HABER: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Ayşegül Yılmaz, Mesleki Eğitim Merkezleri'ne (MESEM) ilişkin, "Lise çağındaki bir çocuğun haftada bir gün okula, dört gün sanayiye, atölyeye, fabrikaya gittiği bir düzene mesleki eğitim denebilir mi?" dedi.

CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından 81 ilde MESEM'lere karşı ortak basın açıklaması düzenlendi. Protestoların Samsun ayağı, Bulvar AVM önünde gerçekleştirildi.

CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, sesi kısılanlara ses olmak için, sözü yarıda kesilenlerin bıraktıkları yerden sözlerini sürdürebilmek için ülkenin dört bir yanında meydanlarda olduklarını ifade etti.

"Bizler CHP gençliği olarak bu ülkenin vicdanlı evlatlarıyız. Zalimliğe susamayız. Sömürüye susamayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar ölürken değil, uyurken susulur" diyen Yılmaz, "AKP iktidarının her geçen yıl parça parça dağıtıp bir kenara attığı eğitim sistemiyle çocukların işçileştirildiğini, gençlerin ise geleceksizleştirildiğini" söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sonuç ne? Artan çocuk ölümleri, suça sürüklenen çocuklar, işsiz gençler, madde bağımlılığı, sonu gelmez depresyonlar ve intihar eden gençler. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yaşadığımız tüm bu kötülük bir kara düzenin sonucudur. Bu kara düzenin bugünkü görüntüsü ise MESEM'lerdir.

İktidara göre Mesleki Eğitim Merkezleri. Bize göre düzenin kirli çarkları arasında eriyip giden, okul çağında işçileştirilen çocuklar demektir. Bu sistemde çocuklar eğitim almıyor, geleceğe hazırlanmıyor. Ucuz iş gücü olarak görülüyor ve sömürülüyor.

Bu ülkede yaşayan milyonlara soruyoruz: Lise çağındaki bir çocuğun haftada bir gün okula, dört gün sanayiye, atölyeye, fabrikaya gittiği bir düzene mesleki eğitim denebilir mi? Okulda olması gereken çocukların atölyelerde ucuz iş gücüne dönüştürüldüğü bir düzende iş güvenliğinden nasıl söz edilebilir? İnsan hayatının kıymetli olduğu nasıl iddia edilebilir?

Açıkça ifade ediyoruz: MESEM, çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasal kılıflarla sömürüldüğü bir AKP projesidir. ve bizler CHP Gençlik Kolları olarak çocukların eğitim hakkının gasbedildiği bu düzenin karşısındayız."

Kaynak: ANKA

