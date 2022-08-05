Veli Ağbaba: "Çalınan Para Değil, Gençlerimizin Geleceği. Devlete Olan Güveni"

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum" sözleri ile ilgili "Rahat gezebiliyorsa bu Nebati'nin yüzsüzlüğündendir, utanmazlığındandır" dedi. Ağbaba, KPSS'deki şaibeli sorularla ilgili de devletin cemaatlere pay edilmiş olduğunu belirterek "Çalınan gençlerimizin devlete olan güveni. Maalesef devleti yerle bir ettiler bu liyakatsizler ve hala akıllanmış, ders alabilmiş değiller" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir televizyon programında söylediği "Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz; 'Sizin enflasyon çok yüksek' dedi ben de doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, bunu çözeceğiz, kararlıyız ama bakın ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde 10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz" sözlerini eleştirdi. KPSS'nin iptal edilmesi ve ÖSYM Başkanının değiştirilmesini de değerlendiren Ağbaba'nın bugün yaptığı açıklama şöyle:

"RAHAT GEZEBİLİYORSA BU NEBATİ'NİN YÜZSÜZLÜĞÜNDENDİR, UTANMAZLIĞINDANDIR"

"Karşımızda ekonomi biliminden bir haber, gözlerinin ışıltısı ile espriler ile gündeme gelen bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Sokakta rahat dolaşabiliyormuş, pazara çıkabiliyormuş hepsi yalan. Gelsin sokağa, çarşıya, pazara insanların ne çektiğini görsün. Esnafın Bağ-Kur primini ödeyemediğini görsün. Çiftçinin mazot alamadığı için tarlasına gidemediğini görsün. Kepenk kapatan esnafla, gece pazarda hava kararınca çürük sebze alan, çöpten ekmek toplayan insanlar, rahat gezebiliyorsa bu Nebati'nin yüzsüzlüğündendir, utanmazlığındandır. Türkiye'de ekonomi çökmüş hala espri yapıyor. Sokakta rahat dolaşıyormuş. Çiftçisinden esnafına, sanayicisine kadar büyük bir buhranla karşı karşıyayız. Bunların karşısında yüzü gülen, utanmayan, utanma duygusunu kaybetmiş bir bakanla da Türkiye karşı karşıya.

"ÇALINAN PARA DEĞİL, GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ. ÇALINAN GENÇLERİMİZİN DEVLETE OLAN GÜVENİ"

Türkiye'de herkesin güven duyduğu ÖSYM'yi maalesef Türkiye'nin en itibarsız kurumu haline getirdiler. Daha önce FETÖ ile yaptıkları ortaklıkla sorular çalınıyordu şimdi adrese teslim sorular veriliyor. Bir taraftan mülakat denilen bir ucube. Fakirin, fukaranın, gençlerimizin emeğinin çalındığı mülakat sistemi. Maalesef hala A sınıfı kadrolarda mülakatsız hiçbir işlem yok. Neye göre mülakat, hangi sorular soruluyor o da belli değil. Diğer tarafta KPSS'deki soruların çalınması. Biz 2012 yılında gündeme getirdiğimiz zaman bize saldıranlar o gün FETÖ yaptı diyorlardı. Şimdi hangi cemaate yüklenecekler bilemiyoruz. Bu çapsızlar, liyakatsizler devleti cemaatlere pay etmiş durumda. Yayınevinin de cemaat bağlantısı olduğu iddiası var, yeni ÖSYM Başkanı'nın da bir cemaatin mensubu olduğu iddiası var. Hala akıllanabilmiş değiller. Devlet, bu akıllanmazlardan, liyakatsizlerden dolayı güven bunalımı yaşıyor. Devlet, kurumları çökmüş durumda. ÖSYM'nin başına bir cemaatin üyesi getiriliyor ve devlette cemaatler arası güç savaşları devam ediyor. Olan fakir fukaraya oluyor. Bir sınavı bile yapmaktan aciz bir ÖSYM ile karşı karşıyayız. KPSS'ye gireceklerden para almayacağım diyor. Peki bunların yaptığı masraflar ne olacak? Mesele sadece para mı? Çalınan para değil, gençlerimizin geleceği. Çalınan gençlerimizin devlete olan güveni. Maalesef devleti yerle bir ettiler bu liyakatsizler ve hala akıllanmış, ders alabilmiş değiller."