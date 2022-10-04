Kılıçdaroğlu: Çok Çürümüş Bir Saray İktidarı Var. Sürekli de Oy Satın Almak İçin Yalan Söylüyorlar - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Çok Çürümüş Bir Saray İktidarı Var. Sürekli de Oy Satın Almak İçin Yalan Söylüyorlar

04.10.2022 11:59
Kılıçdaroğlu: Çok Çürümüş Bir Saray İktidarı Var. Sürekli de Oy Satın Almak İçin Yalan Söylüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çok çürümüş bir saray iktidarı var. Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok çürümüş bir saray iktidarı var. Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunu ertelemek istemesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya'ya borcunu 'ödeyemiyorum' diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye, hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var. Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Çok Çürümüş Bir Saray İktidarı Var. Sürekli de Oy Satın Almak İçin Yalan Söylüyorlar - Son Dakika

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