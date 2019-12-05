Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadın Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kadın Hakları Günü' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadın Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca "Hep birlikte aydınlık bir geleceğe" başlıklı kadın haklarına ilişkin bir video da paylaştı.

Kadın Hakları Günü, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı
Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım Kılıçdaroğlu'ndan duygulandıran "Ceren Özdemir" paylaşımı: Seni unutmayacağım kızım Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çekti! Melisa Şenolsun, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:40:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadın Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]