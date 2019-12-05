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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadın Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:00 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca "Hep birlikte aydınlık bir geleceğe" başlıklı kadın haklarına ilişkin bir video da paylaştı.
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