CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gitmek isteyen gençlere " Türkiye'de kalın" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, akşam izlediği videoda Green Card (ABD'de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sağlayan yeşil kart) başvurusu kabul olan gençlerin sevinç çığlıkları attığını ifade etti.

Gençlerin ülkeyi terk edecekleri için mutlu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi. Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi. Çok üzgünüm, emin olun çok üzgünüm. Sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan tüm hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın, biz sizi seviyoruz."