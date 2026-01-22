CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

22.01.2026 16:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik TBMM'deki düzenlemeye ilişkin, "Sadece en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesinde yapmak değil, bugün 28 bin lirayı da 36 bin lira yapmayı öneriyoruz.

Özel, beraberindeki partililerle Türk Eczacıları Birliği'ni (TEB) ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, TEB 45. Olağan Büyük Kongresi'nde göreve gelen yönetime hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu, eczacılık sektöründeki sorunları görüştüklerini söyledi.

Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin dün TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Özlem Hanım 'gariban' demiş, 'gariban' demek, 'sahipsiz kimse' demek. Emeklilere kimse 'gariban' diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da CHP emeklisine sahip çıkıyor, sahip çıkmaya devam edecek. Geçmişte toplumun en yoksul kesimlerinin veya eğitim düzeyi en düşük kesimlerinin tercihinin AK Parti olduğu doğruydu, bu da CHP'nin bir eksikliğiydi. Ama 31 Mart seçim sonuçları ve devamında yapılan her anketin kırılımlarında 3 çok önemli sonuç var. Bunlardan bir tanesi, CHP düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir."

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılacağını aktaran Özgür Özel, şöyle devam etti:

"AK Parti ve MHP, dün 7. maddede verdiğimiz önergeyi reddettiler. Nedir önerimiz? En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve kanuni güvence altına alınması. 20 bin lira ile asgari ücretin üzerindeki 8 bin lira farkın seyyanen bütün emeklilere verilmesi. Sadece en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesinde yapmak değil, bugün 28 bin lirayı da 36 bin lira yapmayı öneriyoruz. Bununla ilgili kaynak tartışması tükenmiştir. Her şeye para bulanların, kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin emeklinin derdine çözüm bulamamasının izahı yoktur."

Özel, yasanın son oylamasından önce tüm milletvekillerini mutlaka Genel Kurula beklediklerini dile getirerek, "Bu noktada yeni çabalarımız, yeni önerilerimiz olacak. Emekliler açısından bu kadar önemli bir konuda dün Mecliste sahte pusula kullanılması, yani emekliye hakkını vermemek için sahte oy kullanıyorlar. Bu konuda Meclis Başkanvekili Sayın Celal Adan'ın tutumu da çok önemlidir." diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 20 bin lira olarak belirlenmesine "Hayır" diyeceklerinin altını çizen Özel, tüm emeklilere seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasının mümkün olduğunu belirterek, TBMM İçtüzüğü'nü işaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan az önceki açıklamasında, 'Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak, vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler' dedi. Bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya karşılık, "Bu konuda atabileceği en doğru adım, seçim sandığını getirmektir. Seçim sandığını getirirse dedikleri olur, sandığa direnirse, bu sorunlar derinleşerek devam eder." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

