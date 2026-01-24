CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yalova mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yalova mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yalova mitinginde konuştu Açıklaması
24.01.2026 21:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm belediye başkanlarımız canla başla çalışmaktadır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm belediye başkanlarımız canla başla çalışmaktadır. Bugüne kadar millete mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

Özel, Yalova Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingindeki konuşmasına, kentteki DEAŞ operasyonunda şehit olan polisler İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Deprem bölgesi Yalova'da kentsel dönüşümün hızlanması için kolaylaştırıcı uygulamaların devreye alındığını anlatan Özel, "Master plan oluşturuldu. Rezerv alan planları belirlendi. Buna göre imar planı yapıldı ve kentsel dönüşüm için belediyemiz döndü bu talebini iletti, kabul etmediler. Kentsel dönüşüm için devasa bir imza kampanyası yapıldı. 25 bin haneden imza alındı, yollandı. Halen daha burada ses çıkarmıyorlar." diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Karşı tarafta bu sesi duymayan Murat Kurum var, biliyorsunuz. Murat Bey maşallah Yalova'da itibar çok yüksek. Murat Kurum da diyecek ki 'Genel başkan her cumartesi bir yere gidiyor gittiği yerde beni yuhalatıyor.' Vallahi Murat Bey ben Hatay'da Murat Kurum'un 'M'si ağzımdan çıktı millet başladı. Burada da daha bir şey demedim. 'Kentsel dönüşüm Murat Kurum' dedim. Bak ne diyorlar? Ben siyasette kimseyi yuhalatmam. Gayret edelim olmasın diye ama daha laf ağzımızdan çıkıyorken bir tepki varsa bu kent 1999'da depremi biliyor. Kentsel dönüşümün önemini biliyor. Hemen şurada Sındırgı'da, Manisa-Balıkesir sınırında 5,5 şiddetinde bir uyarı daha geldi iki gün önce, bu millet depreme karşı kentsel dönüşüm istiyor. Belediye başkanları üstüne düşeni yapmış, millet imza atmış, kentsel dönüşüm istiyor. Murat Kurum sana bu tepkinin sebebi bu işi siyasete bulaştırmandır. Buradan Murat Kurum'a çağrımdır, Yalova'nın kentsel dönüşümünün önünü açın, yeni bir felaketin sebebi olmayın."

"Bu milletin yüzünü güldüreceğiz"

CHP iktidarında tüm imkanların millet için seferber olacağını belirten Özel, "Tüm belediye başkanlarımız canla başla çalışmaktadır. Bugüne kadar millete mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız ancak bu yorgun, bu bıkmış, bu kötü niyetli, millet dışında, milleti değil de kendini düşünen, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bu iktidardan ilk seçimde yönetimi alacağız, bu milletin yüzünü güldüreceğiz." diye konuştu.

Meydanın yaklaşık yüzde 80'inin emeklilerden oluştuğuna değinen Özel, şunları söyledi:

"Bu emeklilere ayda 20 bin lirayı reva gördüler. Emekli maaşlarına zaten itiraz ediyorduk. 'Emekli maaşı 19 bin olacak, 1000 lira da verip 20 bin yapacağız' deyince Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu bütün milletvekillerimiz Meclis'te eyleme geçti, 15 gün boyunca Meclis'i terk etmedi. Dedik ki 'Emeklilere insanca yaşayacakları bir ücret verelim.' Aslında büyük bir fırsat vardı. AK Parti dışındaki bütün partiler, CHP, DEM, Yeni Yol Grubu, İYİ Parti ve nihayet MHP buna 'sefalet ücreti' dedi. Biz de dedik ki 'Gelin bu sefalet ücretini düzeltelim. Bize kalsa bizde asgari ücretli 39 bin lira, en düşük emekli maaşı da 39 bin lira ama madem siz 28 bin lira yaptığınız asgari ücreti gelin en düşük emekli maaşını 28 bin yapalım. Gelin, hep beraber tüm emeklilere sekizer bin lira seyyanen zam verelim. Hiç olmazsa bir rahat nefes aldıralım' dedik. Bir gün boyunca bile yoksulluk görmemişler, ömründe bir öğün atlamamışlar, kollarına 20 milyonluk saat taktılar, geldiler 28 bin liraya hayır oyu verdiler.

Sonra Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin haklarını teslim edelim. Bütün muhalefet, milletvekilleri büyük bir direnç gösterdi, büyük bir mücadele etti. Arkadaşlarımız her yolu denedi. En son oylamadan önce 'Durun bir kere daha düşünün, müzakere yapalım. 20 bine değil, hiç değilse 28 bin liraya el kaldıralım. Bir daha düşünün' dediler, dinlemediler. Arkadaşlarımız Meclis'in kürsüsüne tabut getirdi. O tabutu görmeye AK Parti tahammül edemedi. Emekliyi tabuta sokmaya utanmıyor, tabutu Meclis'e sokmaya utanıyor. Tuttular bu tabuta saldırdılar. Arkadaşlar emeklinin mezar taşını yazmış, üstüne sefalet ücretlerini yazmış, ona saldırdılar."

İstanbul'un yönetimine değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Tayyip Bey'e bir kez daha soruyorum. İstanbul kötü yönetiliyorsa çok istiyorsun İstanbul'u çık meydana CHP ve AKP bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirip İstanbul seçimlerini yenileyelim. Benim adayım belli. İstediğin adayı çıkar. Bir tek şartım var. İstanbullular kararı versin. Eğer İstanbullular 'Tayyip Bey'in atadığı' derse senin dediğin olsun. Genel başkanlığı da bırakacağım. Karşımıza çık. İstanbul'a sandığı koyalım. İstanbullu bir kez daha, beşinci kez daha 'Ekrem' derse, seni yenerse sen tutuksuz yargılamaya var mısın, Türkiye'yi erken seçime götürmeye var mısın? Hodri meydan. Tayyip Bey net soruyorum. İstanbullunun önüne sandığı koyalım. Seçimi yenileyelim. Ben kaybedersem siyaseti bırakacağım. Sen kaybedersen erken seçim sandığına var mısın, yok musun? Hodri meydan"

"CHP gelecek, Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek"

"Cumhuriyet Halk Partisi asla ve asla ne sermayenin, ne iş insanının, ne fabrikatörün düşmanıdır." diyen Özel, şunları söyledi:

"Onlara daha çok kazanacakları ama vergilerini adil ödeyip, eşitçe paylaşacakları bir düzen sunacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Türkiye'deki gençlerin vize sorunu kalmayacak. Buradan açıkça ilan ediyoruz. CHP gelecek, Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. Vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye olacak. Nasıl belediyelerimiz yapıyorsa her mahallede devlet kreşleri ve her şehirde devletin yurtları olacak. Ne öğrencimizi, ne emeklimizi sokakta bırakmayacağız. Barınma sorunu devletin sorunu olacak. Yoksulun sorunu olmayacak. Kimsenin karnı aç, sobası odunsuz, evi soğuk, evladı mutsuz olmayacak. Böyle bir ülkeyi kurmak için bir tek şeye ihtiyaç var. AK Parti'nin kara düzeni gidecek, Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın iktidarı kurulacak. Bu iktidarı kurmaya var mısınız? İşte bunun için bu meydandayız. İşte bunun için 24 Ocak günü bu karda kışta, bu soğukta burada hep birlikteyiz."

