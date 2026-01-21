CHP Heyeti TÜRK-İŞ\'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu başkanlığındaki heyet, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

CHP'de İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı sendika genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette, TBMM'de görüşülecek olan en düşük emekli aylığı düzenlemesi ve CHP'nin en düşük emekli aylığının yükseltilmesi amacıyla Meclis'te yaptığı eylem görüşüldü.

'EN RAHAT ETTİRMEMİZ GEREKEN İNSAN TOPLULUĞU EMEKLİLER'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, sadece işçilerin değil, memur ve emeklilerle ilgili bir sıkıntı olduğunda onların da yanında olduklarını belirterek, "Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başladığı zaman bütün komisyon üyelerine, başkan vekillerine bununla ilgili taleplerimizi A'dan Z'ye ilettik. Yani özellikle çalışma hayatı içinde memur emeklileri memur sözleşmesinden istifade ederken, işçi emeklileri işçi sözleşmesinden istifade edemiyor. En düşük emekli maaşı alan 5 milyona yakın insanımız var. Onlar bizim durumumuza gelmeyecek ama biz hepimiz onların durumuna geleceğiz. Onun için ülkede en çok rahat ettirmemiz gereken insan topluluğu emeklilerdir. Hastaneye, ücrete, yaşamla ilgili ve yaşlarından dolayı sağlıkla ilgili, sağlığın tamamına dair ihtiyaçları var. Şu anda emeklilerle ilgili bütün açıklamalar aynı noktada ama icraata gelince bununla ilgili bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bu ücretler ne asgari ücretliye ne emekliye yetiyor. Maaşların emeklilerin arzu ettiği belli bir ücret seviyesine çekilerek emekliye bir nefes aldırmak gerekiyor. Sendikaların tamamı; kamu sözleşmesinde nasıl gayret ediyorsak bu tabloda da gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. Emekliler de bizim bir parçamız. Bu ücretlerle bırakın 1 ayı 1 hafta geçinemezsiniz" diye konuştu.

KARASU: BU ÜCRETLERLE İŞ BARIŞININ BOZULACAĞINI GÖRÜYORUZ

CHP'li Karasu ise "Meclis Genel Kurulu'nda emeklilerle ilgili kanun teklifi görüşülmeye başlandı. CHP olarak biz de hem Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurulda emeklinin bu ücretle yaşayamayacağını, emeklinin sefalet ücretine teslim edildiğini ve bununla ilgili önerilerimizi ve fikirlerimizi ifade ettik. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine taşınması gerektiğini ve emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiği düşüncelerimizi de ifade edeceğiz. Asgari ücret düzenlemesi noktasında da masada olmama durumunuzu doğru buluyoruz. Hepimiz, bu ücretlerle iş barışının bozulacağını, çalışma hayatının bozulacağını, emeklilerin sefalete teslim edileceğini görüyoruz" ifadelerinde bulundu.