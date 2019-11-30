Son Dakika Haberleri: CHP Karaisalı'da delege seçimleri yapıldı
Son Dakika Güncel CHP Karaisalı'da delege seçimleri yapıldı - Son Dakika

CHP Karaisalı'da delege seçimleri yapıldı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaisalı İlçe Teşkilatında sandık konularak delege seçimleri yapıldı.

CHP Karaisalı'da delege seçimleri yapıldı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaisalı İlçe Teşkilatında sandık konularak delege seçimleri yapıldı.


CHp Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Eren, Karaisalı tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üyelerimizin delege seçimine yoğun katılımı oldu. Bu hareketimiz hem parti üyelerimiz hem de ilçe halkımız tarafından takdirle karşılandı. Partimize bir hareket geldi. 3 mahallede toplam 7 delegenin 4'ünü kadınlarımız ve gençlerimiz kazandı. Dileriz bu davranışımız diğer partilere de örnek olur ve en azından ilçe merkezinde ki mahallelerde sandık koyarak delege seçimlerini yaparlar. Sonuçta demokrasiyi ülkemize getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve hayatın her alanında demokrasiyi yerleştirmek ve etkin kılmak zorundayız" dedi. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Eren, Karaisalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı İBB Başkanı'nın engelliler merkezi yapmak istediği İSKİ'ye ait arazi, Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 15:23:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Karaisalı'da delege seçimleri yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]