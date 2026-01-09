CHP'li 11 Milletvekiline Dokunulmazlık Dosyası - Son Dakika
CHP'li 11 Milletvekiline Dokunulmazlık Dosyası

09.01.2026 16:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil 11 milletvekili için TBMM'ye 12 dokunulmazlık dosyası gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 11 milletvekili hakkında 12 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi.

10 CHP ve 1 İYİ Parti milletvekili olmak üzere 12 dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye gönderildi. CHP genel Başkanı Özel hakkında iki adet dokunulmazlık tezkeresi bulunuyor.

Tezkereleri gönderilen milletvekileri şunlar: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Tuncay Özkan, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban". - ANKARA

Kaynak: İHA

