CHP'li Acar'dan KYK Bursuna Tepki

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Kübra Baydar Acar, KYK burs miktarlarına tepki gösterdi. Acar, 2026 yılı için açıklanan 4 bin TL'lik KYK bursunun günlük 133 TL'ye denk geldiğini belirterek, bunun öğrenciler için "bir artış değil, sadaka" olduğunu söyledi.

2025 yılında 3 bin TL olan KYK bursunun 2026'da 4 bin TL'ye çıkarılmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Kübra Baydar Acar, konuya ilişkin Artvin Atapark'ta açıklama yaptı. Acar, şunları ifade etti:

"Geçen yıl 100 lira olan günlük KYK bursu, bu yıl günlük 133 lira olacağını açıklandı. Bu artış artış değil, sadakadır. Bugün yine soruyoruz: Bu ülkenin evlatlarına reva gördüğünüz rakam günlük 133 lira mı? Günlük 133 TL neye yeter? Bu rakama karar veren yetkililere, bakanlara tane tane anlatalım: Türkiye asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bir ülkedir. Türkiye'de asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında kalmış, sefalet ücretidir. Peki böyle bir ülkede KYK bursuna ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri kimdir? Asgari ücretlilerin, garibanların, emeğiyle alın teriyle hayatta kalma mücadelesi verenlerin çocukları değil midir? Asgari ücretliler, emekçiler açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalma mücadelesi verirken çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabilirler mi? Karşılayamazlar.

"Umutsuz karanlığın karşısında, umudun ateşini büyüten CHP var"

Günlük 133 TL ile ne alabilir bir öğrenci? Kendi evlatlarına bir kahve içmeye giderken vermeyecekleri parayı milletin evladına reva gören bakanlara, yetkililere sesleniyoruz: Gençleri sürüklemek istediğiniz hayatı apaçık görüyoruz, siz öğrencileri sistematik bir biçimde yoksullaştırılmakta, işçileştirilmekte, geleceksizliğe mahkum etmek istemektesiniz. Bu AKP'nin kara düzenidir! Bakan çocuğuna ayrı, milletin evladına ayrı işleyen bir düzendir bu. Bu kara düzene razı olmak zorunda değiliz. Biz gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız. Sefalet varsa, sefalete karşı mücadelemiz var. Yokluğa, yoksulluğa karşı direnen milyonlar var, meydanlar var. Yaratmak istediğiniz umutsuz karanlığın karşısında, umudun ateşini büyüten Cumhuriyet Halk Partisi ve onun gençlik örgütü var. Gençlerin korkutulmadığı, sefalete mahkum edilmediği; aksine umutla filizlenip koca çınarlara dönüştükleri güzel Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz!"