CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz

27.04.2022 14:49

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Tıpkı ibadethaneye siyaset girerse ibadet kalmayacağı gibi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Tıpkı ibadethaneye siyaset girerse ibadet kalmayacağı gibi" dedi.

CHP'li Engin Altay, beraberindeki heyetle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Sağkan, toplantıda başta yargı bağımsızlığı ve avukatların yaşadığı şiddet-sosyoekonomik sorunların ele alındığını söyledi. Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendiren Sağkan, "Gezi davası olarak bilinen davanın, kararı vicdanları yaralamıştır. Beraat kararı verildikten sonra hiçbir delil eklenmediği halde cezalandırma kararı verilmiş olması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması, tutuklama için hiçbir gerekçe olmadığı halde haksız gerekçelerle ve keyfi bir tutumla tutuklama kararının verilmesi, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını son derece tartışılır hale getirmiştir. Türkiye'nin acilen anayasal demokratik hukuk devleti çizgisine geri girmesi gerektiği yönündeki uyarımızı buradan tekrarlamak istiyorum" dedi.

ALTAY: MİLYONLARI SUSTURAMAZSIN

Altay, Kavala için verilen kararın siyasi bir karar olduğunu söyleyerek, "Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Bu meseleye böyle bakıyoruz. Mahkemeye siyaset girerse de adalet kalmaz. Tıpkı ibadethaneye siyaset girerse ibadet kalmayacağı gibi. Beraat verilen bir davada yeni hiçbir delil yokken, ağırlaştırılmış müebbet verilmesi hadisesi bana şunu hatırlattı; Biz Ergenekon ve Balyoz davalarını FETÖ projesi olarak bilirdik. Ama görüyorum ki aynı projeksiyon AK Parti tarafından mükemmel bir şekilde uygulanabiliyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı da müebbet cezası almıştır. Bu davalarda müebbet hapis cezası alanlar şimdi dışarıda özgür. O cezayı verenler ya kaçak ya cezaevinde. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza'nın da böyle bir duruma düşmesini istemem. Yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır ve faydasızdır. 8 kişiyi cezaevinde tutarak milyonları susturamazsın" ifadelerini kullandı.

CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz
CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz
CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz
CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz

YORUMLAR
500
AYM Başkanı Arslan: 'Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır' AYM Başkanı Arslan: 'Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır' Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: '(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.' Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: '(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz - Son Dakika


Son Dakika
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 15:50:43. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement