CHP'li Milletvekilleri Çankırı'da Lokma Dağıttı

CHP\'li Milletvekilleri Çankırı\'da Lokma Dağıttı
02.01.2026 15:49
Cemal Enginyurt ve diğer CHP milletvekilleri, Çankırı'da lokma dağıtarak miting daveti yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Ankara milletvekilleri Adnan Beker ve Aliye Timisi Ersever, Çankırı'da lokma dağıttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Enginyurt, Beker ve Ersever, kentte ziyaretlerde bulundu.

Enginyurt, Beker ve Ersever, Ahmet Yesevi Camisi önünde cuma namazı sonrası Adnan Beker'in babası, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için vatandaşlara lokma ikram etti.

Beker, 2026 yılının Türkiye, Türk milleti ve tüm vatandaşlar için hayırlı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni etti.

Çankırı'da esnafı gezdiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Beker, şunları kaydetti:

"Esnaf, emekli, çiftçi sıkıntılı. Çankırı'da çok problem var. İç Anadolu'nun her vilayetinde, Yozgat'ında, Çorum'unda, Sivas'ında, Tokat'ında, Nevşehir'inde olduğu gibi burada da göç almış başını gitmiş, kiralar yüksek. Onun için cumartesi günü saat 3'te burada mitingimiz var. Sayın Genel Başkanımız buraya gelecek, Çankırı ile buluşacak. Tüm Çankırılı hemşehrilerimi davet ediyorum. Biz üç gündür buradayız. Bizi çok güzel karşıladılar, misafir ettiler. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Yerel Haberler, Politika, Çankırı, Güncel, Son Dakika

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
