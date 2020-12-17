CHP'li Özel, muhalefete "beşinci kol" demenin demokraside yeri olmadığını belirtti - Son Dakika

CHP'li Özel, muhalefete "beşinci kol" demenin demokraside yeri olmadığını belirtti

17.12.2020 16:07
CHP'li Özel, muhalefete

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefete "beşinci kol" demenin siyasette, demokraside yeri olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefete "beşinci kol" demenin siyasette, demokraside yeri olmadığını söyledi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tel tel dökülen saray rejimi, bir gerçeklikle daha karşımızda. İki tane Ebubekir, bir tanesi Sofuoğlu bir tanesi Sifil, ikisi de birbirinden sefil." diyen Özel, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun "üniversiteleri fuhuş evlerine dönüşmekle" suçladığını; Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil'in de başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere, öldüklerinde camide namazlarının kılınmamasını istediğini ifade etti.

Özel, "Bunlar, AK Parti'nin atadıkları. Bunlar, alim denilen zalimler. Bu Müslümanlık Anadolu'da yok. Anadolu Müslümanlarına bu sefil zihniyeti şikayet ediyoruz. 18-19 yıldır bunları AK Parti getirdi, arkaladı, şımarttı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Bodrum'da 100 milyonluk külliye yaptırdığını belirten Özel, "Kendi parasıyla yaptırsa israf, devletin parasıyla yaptırdığına göre haram." diye konuştu.

Bugün CHP'li hatibin kürsüde "Komşusu açken yatağa tok giren bizden değildir. Bu kadar fakirlik fukaralık varken 100 milyona külliye yaptırmak nedir. Sen kimlerdensin?" dediğini ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Bizdendir" şeklinde yanıt verdiğini ifade eden Özel, "Evet, Ali Erbaş sizdendir. Bu müsrif Ali Erbaş, bu sefil Ebubekirler sizlerdendir. Atatürk'e, Cumhuriyete, devlete, millete husumet beslemeyen herkes bizdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa gibi kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız." dediğini aktaran Özgür Özel, "Nedir beşinci kol? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun. Muhalefet partileri için beşinci 'kol faaliyeti' diyor. İlk kim söyledi bunu? İspanyol diktatör Franco. Franco'nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18. yılında, bir 18 daha yapmak için Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Muhalefete 'beşinci kol' demenin siyasette, demokraside yeri yok. Muhalefetin hangi üyesi, lideri, dış gücün maşası olmuş?" diye sordu.

"Söğütözü'nden mi Balgat'tan mı yönetiliyor?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "parti kapatma tartışmasıyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u hedef aldığını" belirten Özel, "Şimdi bir zamanlar yol arkadaşlarını kimselere feda etmemekle övünen Erdoğan, Bülent Arınç'ı kapının önüne koyduktan sonra, gün Numan Kurtulmuş restiyle sınanma günüdür." görüşünü savundu.

Numan Kurtulmuş'un gidip gitmeyeceği, Cumhur İttifakının reform çatlağının onarılıp onarılmayacağının hep birlikte görüleceğini vurgulayan Özel, "Numan Kurtulmuş, harun gibi mi karun gibi mi gidecek, duracak mı, Bahçeli'mi gidecek, hepsini göreceğiz. Bu parti Söğütözü'nden mi Balgat'tan mı yönetiliyor?" diye sordu.

Varlık Fonu Denetim Raporunun TBMM'ye gelmemesini de eleştiren Özel, "İkinci yılında da kendi kanunlarına uymayan bir Saray iktidarı var." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Ali Erbaş, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel, muhalefete 'beşinci kol' demenin demokraside yeri olmadığını belirtti - Son Dakika


Son Dakika

Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:09
IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı         
14:52
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş         
13:54
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük         
12:37
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Özel, muhalefete "beşinci kol" demenin demokraside yeri olmadığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei