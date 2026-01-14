CHP'li Öztürk'ten Emekli Maaşı Eleştirisi - Son Dakika
Politika

CHP'li Öztürk'ten Emekli Maaşı Eleştirisi

14.01.2026 17:16
Hasan Öztürk, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yakınlaştırılmasını talep etti.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "En düşük emekli aylığının asgari ücrete yakınlaştırılması gerektiğini ve en düşük emekli maaşına yapılan artıştan daha fazla prim ödeyerek bugün 20 bin 100 lira alanın etkilenmeyeceği bu iyileştirmeye karşı olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yapılacak artışı eleştirdi.

En düşük emekli aylığındaki artışa ilave yaklaşık 1060 liralık bir zam yapılacağını anlatan Öztürk, bu tutarla yaptığı alışverişi kürsüden gösterdi.

CHP'li Öztürk, "Alabildiğimiz şeyleri bir kilo almadık. Çeşit artsın diye, yarım kilo peynir, yarım kilo çay, 2 litre ay çiçek yağı var. 15 tane yumurta, 250 gram da yağ var. Bu ürünler, 1057 lira tuttu. Ekonomik bir marketten alındı. Günün sonunda 3,5 lira arttı. Buna bir sakız bile gelmiyor. Paranın büyüklüğü, alım gücünü büyütmüyor. Türk Lirası da pul olmuş durumdadır." ifadesini kullandı.

Bu tutarla sadece bir kilo kıyma alınabildiğini söyleyen Öztürk, "Bir kilo kuzu etini bu farkla alamıyoruz. İktidarın en düşük emekli maaşına, emekliye müjde diye verdiği olay bu. Bunu şiddetle reddediyoruz. En düşük emekli aylığının asgari ücrete yakınlaştırılması gerektiğini ve en düşük emekli maaşına yapılan artıştan daha fazla prim ödeyerek bugün 20 bin 100 lira alanın etkilenmeyeceği bu iyileştirmeye karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Emekliyi sadakaya mahkum eden bu anlayışa karşı mücadele etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Hasan Öztürk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
