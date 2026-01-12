CHP'li Şevkin'den Tapu Kanunu Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Şevkin'den Tapu Kanunu Uyarısı

CHP\'li Şevkin\'den Tapu Kanunu Uyarısı
12.01.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzeyyen Şevkin, yeni düzenlemelerin jeoloji mühendislerini işsiz bırakacağını belirtti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Yaklaşık 2 bin tescilli firmanın büyük bir bölümü kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalacak, binlerce jeoloji ve jeofizik mühendisi işsiz bırakılacaktır." ifadelerini kullandı.

Şevkin, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Oda yöneticileri ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 21, 22, 23 ve 24'üncü maddelerinin, jeoloji ve jeofizik mühendisliği ile zemin etüdü hizmetlerini "kökten ortadan kaldıracak" nitelikte düzenlemeler içerdiğini savunan Şevkin, teklifle, "jeoloji ve jeofizik mühendisliğinin bireysel bilgi üretimi, deney, test ve bilimsel gelişim temelinin yok sayıldığını" iddia etti.

CHP'li Şevkin, bu düzenlemenin yasalaşması halinde 7 bine yakın jeoloji ve jeofizik mühendisinin işsiz kalacağını öne sürerek, "Zemin etüdü hizmetlerine sınırlama ve kota getirilmekte, hangi ilde kaç firma olacağı, bu firmalarda kimlerin çalışacağı, doğrudan Bakanlık tarafından belirlenmiş olacaktır. Yaklaşık 2 bin tescilli firmanın büyük bir bölümü kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalacak, binlerce jeoloji ve jeofizik mühendisi işsiz bırakılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Müzeyyen Şevkin, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Şevkin'den Tapu Kanunu Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:35:41. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Şevkin'den Tapu Kanunu Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.