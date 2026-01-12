CHP\'li Şevkin\'den Tapu Kanunu Uyarısı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Yaklaşık 2 bin tescilli firmanın büyük bir bölümü kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalacak, binlerce jeoloji ve jeofizik mühendisi işsiz bırakılacaktır." ifadelerini kullandı.

Şevkin, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Oda yöneticileri ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 21, 22, 23 ve 24'üncü maddelerinin, jeoloji ve jeofizik mühendisliği ile zemin etüdü hizmetlerini "kökten ortadan kaldıracak" nitelikte düzenlemeler içerdiğini savunan Şevkin, teklifle, "jeoloji ve jeofizik mühendisliğinin bireysel bilgi üretimi, deney, test ve bilimsel gelişim temelinin yok sayıldığını" iddia etti.

CHP'li Şevkin, bu düzenlemenin yasalaşması halinde 7 bine yakın jeoloji ve jeofizik mühendisinin işsiz kalacağını öne sürerek, "Zemin etüdü hizmetlerine sınırlama ve kota getirilmekte, hangi ilde kaç firma olacağı, bu firmalarda kimlerin çalışacağı, doğrudan Bakanlık tarafından belirlenmiş olacaktır. Yaklaşık 2 bin tescilli firmanın büyük bir bölümü kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalacak, binlerce jeoloji ve jeofizik mühendisi işsiz bırakılacaktır." ifadesini kullandı.