CHP'li Torun: Cumhurbaşkanı Değil, Belediye Başkanı Seçiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi 1'i büyükşehir, 4'ü il belediyesi olmak üzere 70 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi 1'i büyükşehir, 4'ü il belediyesi olmak üzere 70 belediye başkan adayını daha açıkladı. Torun, Cumhur İttifakı'nın seçimleri genel seçim havasına sokmaya çalıştığını öne sürerek, "Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar." dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından açıklama yaptı. Torun, CHP'nin şehirlerin belediyelerine değil, yerelden ülkenin huzurunu tesis etmeye aday olduğunu söyledi. Torun, "Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi genel seçim havasına sokmak istiyorlar. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar. Milleti devletin bekasını isteyenler, istemeyenler diye bölüyorlar. Kendilerini 'vatansever', kendilerinden olmayan herkesi 'hain' ilan ediyorlar. Milleti bölmekten, birbirine düşman etmekten medet umuyorlar. Oysa bu seçimlerde aday olanlar, düşman değil, siyasi rakipler" dedi.



'CUMHURBAŞKANI DEĞİL BELEDİYE BAŞKANI SEÇİYORUZ'



Milleti birbirine düşman etmeden, devletin imkanlarını kullanmadan adil ve demokratik bir seçim yapılması gerektiğini ifade eden Torun, şöyle dedi:



"Millet en doğru bulduklarını özgürce seçebilmeli. Devletin bekası baskıyla, zorla, devletin imkanlarına el koyarak, milleti birbirine düşürerek sağlanamaz. Devletin bekası demokrasiyle, milletin birbiri ile barış içinde yaşadığı bir hayatla sağlanır. Türkiye, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bunaldı. İnançları, mezhepleri, kültürleri birbirine düşman etmekten beslenen, intikamcı politikaların yükünü taşımaktan bezdi. Millet AK Parti'nin kendisini komşusuna, okul arkadaşına, iş arkadaşına karşı kışkırtan dilinden yoruldu. Devletin bütün olanaklarını kullanarak seçim çalışmaları yürütüyorlar. Devletin arabalarını, uçaklarını, paralarını, salonlarını kullanıyorlar. AK Partililer, memurlar, işçiler, öğrenciler de artık devletin araçlarıyla AK Parti mitinglerine taşınmanın haram olduğunu görüyor. Haramla finanse ettikleri seçimleri helal yönetemezler. Millet bunun farkında. Millet adil ve helal seçim istiyor. Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. 'Devletin bekası, cumhur ittifakı, yüzde 52 çıtası' diyerek esas meselelerimizi gizliyorlar. Hakikati milletten saklıyorlar. Ne kadar saklasalar da millet hakikatin farkına her gün bir kez daha varıyor."



'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA İMKANIMIZ VAR'



CHP'li belediyelerin başarılı olduğunu savunan Torun, "AK Parti bağa, bahçeye, bostana bina diker. Biz mutlu hayatlar kurarız. AK Parti parkları, yeşil alanları dikenli tellerle, polis barikatlarıyla çevirir. Biz telleri, barikatları kaldırır, buraları gençlere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara açarız. Bu seçimler şu soruyu yanıtlayacak: Bütün şehirler Ankara'dan Cumhurbaşkanlığından mı yönetilsin yoksa şehirler seçmenlerin seçtiği yönetimlerce mi yönetilsin? Şehirlerde ulaşımı, gıdayı, suyu, hizmetleri nasıl ucuzlatacağımızı mı konuşalım yoksa komşumuza, iş arkadaşımıza, çocuğumuza okuldaki arkadaşının ailesine neden düşman olmamız gerektiğini mi? Biz diyoruz ki, bu ülkede barış içinde yaşama imkanımız var. Bu fırsatı da 31 Mart akşamında bütün Türkiye'ye sağlamış olacağız" dedi.



CHP'nin açıklanan adayları şu şekilde:



1 - Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer



2 - Aksaray Eskil Yakup Gök



3 - Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay



4 - Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök



5 - Aksaray Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi



6- Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu



7- Amasya Taşova Ömer Özalp



8 - Antalya Kepez Murat Dinç



9 - Balıkesir Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi



10- Balıkesir Marmara Yakup Aksu



11- Bartın Merkez Mehmet Arslan



12- Bartın Amasra Recai Çakır



13- Bingöl Karlıova Ahmet Karabulak



14- Bingöl Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan



15- Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin



16- Bitlis Güroymak Mehmet Şefik Aysoy



17- Bitlis Hizan Servet Özdemir



18- Bolu Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi



19- Çankırı Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu



20- Denizli Honaz Yüksel Kepenek



21- Denizli Babadağ Ali Atlı



22- Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan



23- Diyarbakır Bağlar Hebun Kaplan



24- Diyarbakır Bismil Selim Yılmaz



25- Diyarbakır Kocaköy Muhyettin Çelik



26- Elazığ Palu Adnan Karadağ



27- Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu



28- Erzincan Çayırlı Nihat Alptekin



29- Erzincan Refahiye Yavuz Dumanlı



30- Erzincan Tercan Derya Kırdım



31- Erzincan Kemah Ali Sin



32- Erzincan İliç Gökmen Yıldırım



33- Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice



34- Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan



35- Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik



36- İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı



37- İzmir Aliağa Özcan Durmaz



38- İzmir Kınık Ahmet Özkan



39- İzmir Ödemiş Muhittin Cumhur Şener



40- Kahramanmaraş Ekinözü Fatih Vicdan



41- Kars Merkez Taner Toraman



42- Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk



43- Kırıkkale Çelebi Oktay Babadağ



44- Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu



45- Konya Kulu Galip Polat



46- Kütahya Simav Gülcan Bütün



47- Mersin Aydıncık Abdullah Servili



48- Mersin Çamlıyayla İslam Sarı



49- Muğla Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi



50- Muğla Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi



51- Muğla Köyceğiz Hüseyin Erol



52- Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler



53- Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok



54- Nevşehir Kozaklı Bülent Öcal



55- Nevşehir Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok



56- Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş



57- Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar



58- Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya



59- Ordu İkizce Mustafa Kaynar



60- Ordu Altınordu Birol Yılmaz



61- Sivas Doğanşar Erdal Öztürk



62- Şırnak Silopi Başverimli Süleyman Bayrak



63- Şırnak İdil Karalar Ekrem Sağlam



64- Tokat Zile Şükrü Sargın



65- Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün



66- Trabzon Tonya Şuaib Aydın



67- Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan



68- Yalova Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu



69- Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek



70- Yozgat Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz



Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

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