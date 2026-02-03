CHP'li Uzun: Su Tahsisi İle İlgili Tartışmalar TBMM Gündeminde

(TBMM) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Dalaman Çayı ve Akköprü Barajı üzerinden yürütülen su tahsisi uygulamalarına ilişkin kamuoyunda artan tartışmaları Meclis gündemine taşıdı. Uzun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Dalaman Çayı'ndaki su tahsisi sürecinde karar alma süreçlerinde yerel idarelerin görüşleri dikkate alındı mı?" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Dalaman Çayı ve Akköprü Barajı üzerinden yürütülen su tahsisi uygulamalarına ilişkin kamuoyunda artan tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Muğla'nın en önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olan Dalaman Çayı'ndan elde edilen suların, Muğla'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmadan Aydın iline tarımsal sulama amacıyla tahsis edildiğine yönelik iddialar, bölge halkında ciddi endişe yaratırken, söz konusu uygulamaların hangi hukuki ve teknik gerekçelere dayandığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirten Uzun, "Özellikle Milas ve Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın birçok ilçesinde nüfus artışı, turizm baskısı ve iklim krizi nedeniyle içme suyu sorunu her geçen gün daha da derinleşirken, Dalaman Çayı gibi stratejik bir kaynağın havza dışına yönlendirilmesi kamu yararı açısından sorgulanır hale gelmiştir" dedi

"Suyun yönünü siyaset mi değiştirdi?"

CHP'li Uzun TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde; Dalaman Çayı ve Akköprü Barajı'ndan Muğla için içme suyu tahsis taleplerinin neden reddedildiği, aynı kaynaktan Aydın iline su tahsisi yapılıp yapılmadığı, havzaiçi öncelik ilkesinin bu süreçte nasıl uygulandığı ve karar alma süreçlerinde yerel idarelerin görüşlerinin dikkate alınıp alınmadığını sordu.

Uzun, önergesinde iklim değişikliği ve kuraklık riskleri dikkate alındığında Dalaman Çayı Havzası'na ilişkin güncel bir havza yönetim planı bulunup bulunmadığı, varsa bu planlarda Muğla'nın mevcut ve gelecekteki içme suyu ihtiyacının nasıl ele alındığı sorularını da Bakanlığa yöneltti.

CHP Muğla Milletvekili, suyun ticari ya da siyasi tercihlere göre değil; kamu yararı, havza bütünlüğü ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, Muğlalıların su hakkının görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. "Muğla'nın içme suyu sorunu ertelenemez bir kamusal meseledir" diyen CHP'li vekil, Dalaman Çayı'ndan yapılan veya yapılması planlanan tüm su tahsislerinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti. CHP Muğla Milletvekili, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan net, belgeli ve kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar beklediklerini ifade ederek, Muğla'nın su kaynaklarının Muğla'nın geleceği için korunmasının takipçisi olacaklarını vurguladı.