CHP'li Uzun: Su Tahsisi İle İlgili Tartışmalar TBMM Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Uzun: Su Tahsisi İle İlgili Tartışmalar TBMM Gündeminde

03.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur Uzun, Dalaman Çayı su tahsisinin kamu yararı doğrultusunda yönetilmediğini belirtti.

(TBMM) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Dalaman Çayı ve Akköprü Barajı üzerinden yürütülen su tahsisi uygulamalarına ilişkin kamuoyunda artan tartışmaları Meclis gündemine taşıdı. Uzun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Dalaman Çayı'ndaki su tahsisi sürecinde karar alma süreçlerinde yerel idarelerin görüşleri dikkate alındı mı?" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Dalaman Çayı ve Akköprü Barajı üzerinden yürütülen su tahsisi uygulamalarına ilişkin kamuoyunda artan tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Muğla'nın en önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olan Dalaman Çayı'ndan elde edilen suların, Muğla'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmadan Aydın iline tarımsal sulama amacıyla tahsis edildiğine yönelik iddialar, bölge halkında ciddi endişe yaratırken, söz konusu uygulamaların hangi hukuki ve teknik gerekçelere dayandığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirten Uzun, "Özellikle Milas ve Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın birçok ilçesinde nüfus artışı, turizm baskısı ve iklim krizi nedeniyle içme suyu sorunu her geçen gün daha da derinleşirken, Dalaman Çayı gibi stratejik bir kaynağın havza dışına yönlendirilmesi kamu yararı açısından sorgulanır hale gelmiştir" dedi

"Suyun yönünü siyaset mi değiştirdi?"

CHP'li Uzun TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde; Dalaman Çayı ve Akköprü Barajı'ndan Muğla için içme suyu tahsis taleplerinin neden reddedildiği, aynı kaynaktan Aydın iline su tahsisi yapılıp yapılmadığı, havzaiçi öncelik ilkesinin bu süreçte nasıl uygulandığı ve karar alma süreçlerinde yerel idarelerin görüşlerinin dikkate alınıp alınmadığını sordu.

Uzun, önergesinde iklim değişikliği ve kuraklık riskleri dikkate alındığında Dalaman Çayı Havzası'na ilişkin güncel bir havza yönetim planı bulunup bulunmadığı, varsa bu planlarda Muğla'nın mevcut ve gelecekteki içme suyu ihtiyacının nasıl ele alındığı sorularını da Bakanlığa yöneltti.

CHP Muğla Milletvekili, suyun ticari ya da siyasi tercihlere göre değil; kamu yararı, havza bütünlüğü ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, Muğlalıların su hakkının görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. "Muğla'nın içme suyu sorunu ertelenemez bir kamusal meseledir" diyen CHP'li vekil, Dalaman Çayı'ndan yapılan veya yapılması planlanan tüm su tahsislerinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti. CHP Muğla Milletvekili, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan net, belgeli ve kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar beklediklerini ifade ederek, Muğla'nın su kaynaklarının Muğla'nın geleceği için korunmasının takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Uzun: Su Tahsisi İle İlgili Tartışmalar TBMM Gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Uzun: Su Tahsisi İle İlgili Tartışmalar TBMM Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.