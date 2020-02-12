CHP'li Yalım'dan şeker fabrikalarındaki çalışanlara kadro talebi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Yalım'dan şeker fabrikalarındaki çalışanlara kadro talebi - Son Dakika

CHP'li Yalım'dan şeker fabrikalarındaki çalışanlara kadro talebi

6 saat önce

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şeker fabrikalarında mevsimlik işçi ve taşeron olarak 4 bine yakın işçinin çalıştığını belirterek "En az 22 yıldır bu fabrikalarda mevsimlik işçi ve taşeron olarak çalışan 3 bin 997 kişinin hakkını savunmamız gerekiyor.

CHP'li Yalım'dan şeker fabrikalarındaki çalışanlara kadro talebi, System.String[]

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şeker fabrikalarında mevsimlik işçi ve taşeron olarak 4 bine yakın işçinin çalıştığını belirterek "En az 22 yıldır bu fabrikalarda mevsimlik işçi ve taşeron olarak çalışan 3 bin 997 kişinin hakkını savunmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın kadroya alınmasını talep etmekteyiz." dedi.

Yalım, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına karşı çıkmak için CHP'li çok sayıda milletvekili arkadaşıyla yurt genelinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Yapılan faaliyetlere rağmen bir kısım fabrikanın özelleştirildiğini belirten Yalım, 2019 yılında Türkiye'de 1,5 milyon ton şeker üretilirken 2020 yılı için 950 bin ton üretim kotasının verildiğini ifade etti.

Üretim kotasının düşürülmesi sonrasında Türkiye'nin tarihinde ilk defa Rusya'dan şeker ithal ettiğini ileri süren Yalım, "Sonuç itibarıyla kendi çiftçimize destek değil köstek olduk." görüşünü dile getirdi.

Yalım, 30 Aralık 2019'da İŞKUR tarafından yurt genelindeki şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere 1500 işçi alımı için ilan açıldığını anımsattı.

Durumun gündeme gelmesi ile mevcut birçok çalışanın kendileriyle iletişime geçip yaşadıkları sıkıntıları anlattığını vurgulayan Yalım, "Mevcut fabrikalarda 1497 mevsimlik işçi, 2 bin 500 civarında da taşeron işçi çalıştırıldığını tespit ettik. İŞKUR'un işçi alımına yönelik çalışmasının destekçisiyiz ama çalışma esaslarında liyakat kurallarına uyulmasını bekliyoruz. En az 22 yıldır bu fabrikalarda mevsimlik işçi ve taşeron olarak çalışan 3 bin 997 kişinin hakkını savunmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın kadroya alınmasını talep etmekteyiz. Mevcut çalışan kardeşlerimiz yeni alınacak arkadaşlara bu işi öğretecekler. Burada 20 yılın üzerinde bir emek var." diye konuştu.

Yalım, hakkı hak edene teslim etmek gerektiğini ve yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanından konuyla ilgilenmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yalım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti
Son dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt: FETÖ'nün en büyük siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur Ülkesine dönen Guaido'ya, Venezuela halkı sert tepki gösterdi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Yalım'dan şeker fabrikalarındaki çalışanlara kadro talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]