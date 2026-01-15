CHP, MEB'in Atatürk'süz Raporuna Protesto

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları'nın çağrısıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan CHP üyeleri okullarda karne yerine Atatürk'ün ve Gençliğe Hitabe'nin olmadığı "Öğrenci Gelişim Raporu" verilmesine tepki gösterdi. Eylemde konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Çok şey söylenebilir ama bir zahmet bir gün gidip Anıtkabir'in önünde bekleseler bu ülkenin gönlünden Atatürk'ü silemeyeceklerini anlayacaklar. Atatürk'ü silmelerine izin vermeyeceğiz. Belki Atatürk yerine Abdülhamit fotoğrafı meraklıları var. Belki Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı meraklıları var. Ama üzgünüz bu izni onlara vermeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile ilkokul öğrencilerine bu eğitim-öğretim yılından itibaren karne yerine verilen "Öğrenci Gelişim Raporu"nda daha önce karnelerde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, Gençliğe Hitabe, İstiklal Marşı ve Türk Bayrağının yerine AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen eğitim projeleri ve uygulamalarına yer verilmesine tepkiler devam ediyor.

CHP Gençlik Kolları bu uygulamaya tepki göstermek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un ve parti üyelerin de destek verdiği eylemde çok sayıda genç katıldı.

"Atatürk'ün adı öyle karnelerden silinerek unutturulmaz"

Eylemde basın açıklamasını okuyan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, yalnızca bir uygulamayı değil Türkiye'nin nasıl kurulduğunu, nasıl ayağa kalktığını ve aydınlık geleceğine uzanan yolun nereden geçtiğini hatırlatmak için toplandıklarını söyledi. Uygulamanın tesadüf veya ihmal olmadığını ifade eden Bozkurt şunları söyledi:

"Söz konusu olan, bir belge, bir rapor ya da bir isim değişikliği değildir. Söz konusu olan ülkeyi kuran, kurtaran lidere, o liderin biz gençlere emanet ettiği Gençliğe Hitabe'ye ve bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı'na uzanan bu sessiz silme girişimidir. Bu aymazlığa karşı Milli Eğitim Bakanlığı önünde ses yükseltiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkede hiçbir faniye kul olmamayı temsil eder. Biata değil iradeye dayalı bir toplumu temsil eder. Tebaa olmaktan yurttaş olmaya geçişi temsil eder. Yani ayrıcalığı değil eşitliği, lütfu değil hakkı, sadakati değil hukuku temsil eder. Atatürk, bu ülkede kimsenin kimliğinden, inancından, kökeninden dolayı üstün ya da eksik sayılmamasını temsil eder. Gençliğe duyulan güveni temsil eder. Geleceğin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye değil; toplumun tamamına ait olduğunu temsil eder. ve tam da bu sebeplerle bugün Atatürk'ün ismini, sembollerini ve kurucu metinlerini görünmez kılmaya çalıştığınızın farkındayız. Çünkü Atatürk'ün temsil ettiği eşit yurttaşlık fikri sizi rahatsız ediyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması sizi rahatsız ediyor. Gençliğin söz söylemesi, itiraz etmesi, hesap sorması sizi korkutuyor. Atatürk'ün adını karneden çıkarıp, Gençliğe Hitabe'yi unutturmaya çalışma çabanızın ne kadar sinsi ve bilinçli bir plan olduğunu görüyoruz. 'Atatürk'süz karne veriyoruz' demeye cesaretiniz olmadığı için, işi dolandırıyorsunuz. Adını değiştiriyorsunuz. Öğrenci Gelişim Raporu gibi masum görünen başlıkların arkasına saklanıyorsunuz. Ama şunu herkes bilsin: Atatürk'ün adı öyle karnelerden silinerek unutturulmaz."

"Öğrenci Değerlendirme Raporu dedikleri şey pedagojik bir belge değildir, rejim tercihini kağıda dökülmüş haldir"

Bozkurt'un ardından konuşan Halkçı Liseliler Genel Başkanı Sude Ulusan, MEB tarafından verilen belgenin Gelişim Raporu olmadığını "Cumhuriyetin arınma belgesi", öğrencilerin cumhuriyetten ne kadar uzaklaştıranların kaydını tutan bir ideolojik fişleme olduğunu söyledi. Öğrencilere Atatürk'süz bir eğitimin dayatıldığı ifade eden Ulusan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki mesele gelişim değil, hafıza temizliğidir. Aynı zihniyetle 10 Kasım'da okulları anmasız geçirmek için takla atanlar, sirenler çalmasın, çocuklar sormasın, öğretmenler anlatmasın istiyorlar. Sonra dönüp neden gençlik koptu diye soruyorlar. Cevap çok basit. Siz kopardınız. Müfredattan Nutuk'u çıkartıp yerine tek adam masalları dizenler şimdi de raporlarla çocukların zihniyetini cetvellerle ölçmeye kalkışıyorlar. Öğrenci Değerlendirme Raporu dedikleri şey pedagojik bir belge değildir, rejim tercihini kağıda dökülmüş haldir. Bilim yok, laiklik yok, gerçeklik yok, cumhuriyet yok. Ama talimat var. Bu raporlar çocukların değil, iktidarın korkularını yansıtıyor. Buradan Milliyetin Bakanlığı'na açıkça söylüyoruz; Atatürk'ü silemezsiniz, İstiklal Marşı'nı silemezsiniz, Cumhuriyeti çocuklarının hayatından çıkartamazsınız. Çünkü her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

"Atatürk'e, Türk bayrağına, bütün saldırılara karşı da dimdik ayakta duracağız"

Eylemde son olarak söz alan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise şunları söyledi:

"Bir öğrenim belgesinden yıllardır Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan Türk bayrağı olan bir öğrenim belgesinden Atatürk'ü ve Türk bayrağını çıkarmak doğrusu çok şey bekliyoruz bu iktidardan ama bu kadarını biz de beklemiyorduk. Ne yazık ki ne yazık ki bunu da yaptılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin ortak değeri birleştirici gücü Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkenin ortak simgesi bütün dünyada Türk bayrağı. Bunu ortadan kaldırmaya güçleri yetmeyecek. Çok şey söylenebilir ama bir zahmet bir gün gidip Anıtkabir'in önünde bekleseler bu ülkenin gönlünden Atatürk'ü silemeyeceklerini anlayacaklar. Atatürk'ü silmelerine izin vermeyeceğiz. Belki Atatürk yerine Abdülhamit fotoğrafı meraklıları var. Belki Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı meraklıları var. Ama üzgünüz bu izni onlara vermeyeceğiz. ve bir geri sayım başladı. Sayılı günleri var, sandık bu milletin önüne gelecek. Sandık bu milletin önüne geldiği gün bir pazar akşamı bu ülkedeki bütün Atatürkçüler, bütün cumhuriyetçiler çok daha mutlu olacak, çok daha rahat olacak ve unutturmaya çalıştıkları simgesel mekanlardan bir tanesi Çankaya Köşkü'nün ışıkları bir kez daha yanacak. O gün uzak değil. İktidar uzak değil. Yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. O güne kadar cumhuriyete, Atatürk'e, Türk bayrağına, bütün saldırılara karşı da dimdik ayakta duracağız, direneceğiz."