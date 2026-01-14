CHP'nin Parti Silme Talebi Reddedildi - Son Dakika
CHP'nin Parti Silme Talebi Reddedildi

14.01.2026 02:22
Anayasa Mahkemesi, 'Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin kaydından silinmesi talebini reddetti.

(ANKARA) – Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "Cumhuriyetçi Millet Partisi"nin isim ve ambleminin karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle parti kaydından silinmesi talebini oyçokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Cumhuriyetçi Millet Partisi"nin isim ve ambleminin başka bir partiyle karıştırılacak derecede benzer olduğu gerekçesiyle siyasi parti kaydından silinmesi talebiyle yaptığı başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AYM'nin 8 Ekim 2025 tarihli kararında, siyasi partilerin isim ve amblemlerine ilişkin incelemenin öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutulan siyasi parti kayıtları üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

Kararda, başvuruya konu partinin, başvuru tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde siyasi parti kaydının bulunmadığı, bu nedenle isim ve amblem benzerliğine ilişkin talebin esasının incelenemeyeceği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi, bu durumun, söz konusu partinin ileride siyasi parti siciline kaydolması halinde, aynı taleple yeniden başvuru yapılmasına engel oluşturmadığını da kayda geçirdi.

Karar, bir karşı oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
