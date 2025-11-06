CHP Sorumlusu Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltında - Son Dakika
CHP Sorumlusu Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltında

CHP Sorumlusu Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltında
06.11.2025 11:19
O.G.E., kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldı.

CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINDA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri' ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, teknoloji, İstanbul, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
