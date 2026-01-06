(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile TBMM'de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmede CHP Lideri Özel'e; Yurt İçi Örügtlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › CHP ve DYP Liderleri TBMM'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?