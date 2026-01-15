CHP ve KESK'ten Ortak Mücadele Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, partisinin genel merkezinde, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Karasu, şunları kaydetti:

"Emeğin ortak mücadelesini, çalışma hayatının güncel sorunlarını, örgütlülüğün toplumsal gücünü ve Türkiye'nin geleceğini konuştuk. Kamu emekçilerinin birikimi ve kararlılığı, adil bir çalışma düzeni ve güvenceli yarınlar için güçlü bir hat kuruyor. Nazik ziyaretleri ve dayanışmayı büyüten katkıları için KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."