CHP\'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti

Cinsel taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Hasbi Dede hakkında “parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu” gerekçesiyle ihraç kararı aldı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Dede hakkında, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu Tuana Elif Torun’a attığı mesajlar nedeniyle cinsel taciz iddiasıyla yargı süreci başlatılmıştı. Bu gelişmenin ardından görevinden de uzaklaştırılmıştı.
İhraç kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dede, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Dede açıklamasında, “Şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kararını, hem partisinin kurumsal kimliğini korumak hem de hakkındaki iddialara karşı yürüttüğü hukuki süreci daha sağlıklı ilerletmek amacıyla aldığını belirten Dede, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
