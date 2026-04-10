CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti

10.04.2026 20:45
CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar gerekçesiyle ihraç edilen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, kararın ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hakkında cinsel taciz iddiasıyla yargı süreci devam eden Dede, istifa kararını hem partisine zarar vermemek hem de hukuki sürecini daha sağlıklı yürütmek amacıyla aldığını belirtti.

Cinsel taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İHRAÇ KARARI OY BİRLİĞİ İLE ALINDI 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Hasbi Dede hakkında “parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu” gerekçesiyle ihraç kararı aldı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

TACİZ İDDİASIYLA YARGILANIYOR 

Dede hakkında, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu Tuana Elif Torun’a attığı mesajlar nedeniyle cinsel taciz iddiasıyla yargı süreci başlatılmıştı. Bu gelişmenin ardından görevinden de uzaklaştırılmıştı.

“PARTİME KÜLFET OLMAMAK İÇİN İSTİFA ETTİM" 

İhraç kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dede, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Dede açıklamasında, “Şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ SÜRECİ DAHA SAĞLIKLI YÜRÜTECEĞİM"

Kararını, hem partisinin kurumsal kimliğini korumak hem de hakkındaki iddialara karşı yürüttüğü hukuki süreci daha sağlıklı ilerletmek amacıyla aldığını belirten Dede, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Trump’tan İran’a “Hürmüz“ çağrısı: Öyle olmasa iyi olur... Trump'tan İran'a "Hürmüz" çağrısı: Öyle olmasa iyi olur...

20:44
Hull City’nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
20:39
Hakan Safi’den Porto’ya sürpriz ziyaret
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:36:03.
