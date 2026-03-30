Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım'ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

30.03.2026 00:20
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Telefonunda yapılan kriminal incelemeler sonucunda, Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait olduğu iddia edilen görüntüler ile belediyeye gitmeden maaş aldığı ileri sürülen bir kişiye ait fotoğrafların dosyaya girdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında elde edilen dijital veriler, dikkat çeken yeni iddiaları gündeme getirdi.

PAVYON İDDİASI DOSYADA: GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

A Haber’de yer alan habere göre, cep telefonunda yapılan incelemelerde Özkan Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait olduğu iddia edilen görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu mekanda çekildiği belirtilen görüntülerin detaylı şekilde incelendiğini aktardı.

BELEDİYEYE GİTMEDEN MAAŞ ALAN İSİM DE VAR

Bununla birlikte, belediyeye gitmediği halde maaş aldığı iddia edilen bir kişiye ait fotoğrafların da aynı telefon içeriğinde yer aldığı ifade edildi.

KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerin delil kapsamında değerlendirildiği öğrenilirken, savcılık kaynakları telefon verilerinin kriminal incelemesinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan elde edilen bulguların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

