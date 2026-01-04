Chris Silva Derbiyi Kenardan İzledi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Chris Silva, Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını kenardan takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin, AEK takımından kadrosuna kattığı Gabonlu pivot Chris Silva da müsabakayı izlemek için salona geldi. Silva, kadroda olmayan oyuncular ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte derbiyi takip etti. - İSTANBUL