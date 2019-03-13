Son Dakika Haberleri: Cıbıltepe'de Kayak Keyfi

Cıbıltepe'de Kayak Keyfi

42 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de, kayak severler Mart ayında kayak yapmanın tadını çıkardı.

Cıbıltepe'de Kayak Keyfi, System.String[]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de, kayak severler Mart ayında kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kış mevsimi boyunca yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı halen 70 santimetrenin üzerinde bulunuyor. Aileleriyle birlikte Sarıkamış'a gelen vatandaşlar, çığ tehlikesi bulunmayan pistlerde kaymanın tadını çıkarıyor.

Otel işletmecisi Gürşat Gemalmaz, özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen konuklara hizmet verdiklerini söyledi.

Gemalmaz, "Şu anda mevcut 9 pistin tamamında çok rahat kayak yapılabiliyor. Çok kaliteli kar var. Pistlerimizde 70 santimin üzerinde kar bulunuyor. Bu kar Nisan ayının sonuna kadar kayak yağma imkanı kayak severleri verir. Bizler tüm kayak severleri Sarıkamış'a bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Kayak Merkezi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Son olarak Sarıkamış Kış Festivali, Türkiye Kızak Şampiyonası ve ardından da Kar üzerinde ralliye yarışları da Cıbıltepe'de gerçekleştirildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Türkiye, Sarıkamış, Kar, Yaşam
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