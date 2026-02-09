Cide Belediyespor, Ormanspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Cide Belediyespor, Ormanspor'u 2-0 Yendi

09.02.2026 21:13
Cide Belediyespor, 1. Amatör Ligi'nde sahasında Ormanspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.

Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Cide Belediyespor, sahasında Ormanspor'u 2-0 mağlup etti.

Cide İlçe Stadı'nda oynan karşılaşmada Cide Belediyespor ve Ormanspor karşı karşı karşıya geldi.

Cide Belediyespor karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Cide Belediyespor, puanını 28'e yükseltti ve en yakın rakibi Ormanspor ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Ormanspor ise 25 puanda kaldı.

Kaynak: AA

