Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (2) - Son Dakika
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Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (2)
6 saat önce
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı.
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı. Şimşek, "Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim" dedi.
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27.12.2019 18:48:45. #1.12#
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