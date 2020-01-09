Çift kol nakilli Yusuf Oğuz ilk kez dışarı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çift kol nakilli Yusuf Oğuz ilk kez dışarı çıktı - Son Dakika

Çift kol nakilli Yusuf Oğuz ilk kez dışarı çıktı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakilisi Yusuf Oğuz Şimşek (26) ameliyatın ardından ilk kez dışarı çıktı.

Çift kol nakilli Yusuf Oğuz ilk kez dışarı çıktı, System.String[]

TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakilisi Yusuf Oğuz Şimşek (26) ameliyatın ardından ilk kez dışarı çıktı. Annesi ve babası eşliğinde tekerlekli sandalyeyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi bahçesinde kısa süre dolaşan Şimşek, yeniden servise alındı.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in AÜ Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Yusuf Oğuz Şimşek, ameliyatın ardından ilk kez dışarı çıktı. Annesi Mukaddes ve babası Mustafa Şimşek eşliğinde tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkan Yusuf Oğuz Şimşek, bir süre hastane bahçesinde dolaştırıldı. Yusuf Oğuz Şimşek kısa turun ardından yeniden odasına götürüldü.

Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek, ameliyatın üzerinden 44 gün geçtiğini, oğlunun ilk kez dışarı çıktığını söyledi. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıktıklarını belirten Mustafa Şimşek, "Her şey yolunda. Yarın taburcu olup evimize gideceğiz. Tedaviye artık evde devam edeceğiz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
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