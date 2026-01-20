Çiftçi 50 Dönüm Tarlada Zarar Etti

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir çiftçi, "para etmediği" için 50 dönümlük turp tarlasını sürdü. Yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini belirten çiftçi Ahmet Ateş, "Bu işin içindeyiz ama maalesef hiçbir şey para etmedi bu sene. Bırakma gibi bir şansı yok çiftçinin, üretime devam. Ama ne zamana kadar dayanırız çiftçi olarak bilmiyorum" dedi.

"Aşağı yukarı 25 seneden beri çiftçilik yapıyorum. Turp para etmedi, yerini sürüyoruz. Bir sürü masraf. Artık ticaretimiz mi yanlış, üretim mi bilinçsiz yapılıyor maalesef çözemiyoruz bu işi. Burası 50 dönüm. Zararımız aşağı yukarı icarla beraber 200 bin lira. Bu sene yurt genelinde para eden hiçbir şey yok. Diğer arkadaşlarımda mesela pırasaya bak. Bu işin içindeyiz ama maalesef hiçbir şey para etmedi bu sene.

"Çiftçinin hali kesinlikle hiç iyi bir yere gitmiyor"

Bırakma gibi bir şansı yok çiftçinin, üretime devam. Ama ne zamana kadar dayanırız çiftçi olarak bilmiyorum. Borçsuz çiftçi yok, 'ben borçlusuzum' diyen bir çiftçi tanımıyorum. Eksi ile başlıyoruz işte tarlaya, bir ben değil, geneli böyle. Çiftçilik yapan eksi ile başladı bu sene. Mısır ekeceğiz yine. Şu anki şartlara göre o da para değil. Çiftçinin sonu hiç iyi değil bu gidişle ama dediğim gibi hangi çiftçiye sorarsan sor, hayvancılık yapan da bizim gibi para kazanamıyor. Çiftçinin hali kesinlikle hiç iyi bir yere gitmiyor."