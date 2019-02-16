Çiftçi, "Çayırova Gelecek Nesillere Göre Şekillenecek"

AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programı kapsamsında ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Bünyamin Çiftçi, en çok olarak da çocuklara ilgi gösteriyor. İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ile birlikte partililer ile birlikte seçim çalışmalarına devam eden Bünyamin Çiftçi ev sohbetlerinde geleceğin Çayırova'sı ile ilgili düşüncelerini paylaşıyor.

HİZMETLER İNSAN ODAKLI

Çocuklara ve gençlere yönelik önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çiftci, "Çayırova'nın geleceğini planlarken gelecek nesilleri ve gençleri projelerimizin merkezine koyacağız. Çayırova gençlerin ekseninde dönecek. Hizmetlerimizin tamamı insan odaklı olacak. Çayırovalıların hizmetin en kalitesini alması için gece gündüz demeden çalışacağız. Gönül belediyeciliği döneminde gönüllere girmek için vatandaşlarımızla iç içe olacağız" diye konuştu.

GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ

Çocukların ve gençlerin geleceklerini birlikte şekillendirmek istediklerini ifade eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çifttçi, çağdaş, modern, daha da yaşanılabilir bir Çayırova'nın inşasında çocuklarımız için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Çiftci, ziyaretlerinde çocuklara boyama kitabı ve çikolata hediye edip günün anısına hatıra fotoğrafı çektiriyor.