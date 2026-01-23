Çiftçiden Türk Bayrağı: Ay ve Yıldız Tarla İle Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çiftçiden Türk Bayrağı: Ay ve Yıldız Tarla İle Yapıldı

23.01.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesine çiftçilik yapan Salih Kesen, 45 dekar büyüklüğündeki tarım arazisine traktörüyle ay ve yıldız çizerek Türk bayrağı oluşturdu.

Konya'nın Kulu ilçesine çiftçilik yapan Salih Kesen, 45 dekar büyüklüğündeki tarım arazisine traktörüyle ay ve yıldız çizerek Türk bayrağı oluşturdu.

İlçeye bağlı Kırkkuyu Mahallesi kırsalında bulunan tarım arazisinde traktörle yapılan sürüm sonucunda ay ve yıldız figürü net bir şekilde ortaya çıktı. Havadan görüntülenen çalışma, mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Tarlaya çizilen Ayyıldız'ın milli duyguları yansıttığını belirten çiftçi Salih Kesen, "Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda üretim yapıyoruz. Ay-Yıldız bizim için sadece bir bayrak değil, geçmişimiz, şehitlerimiz ve geleceğimizdir. Tarlamda bunu görmek bana ayrı bir gurur veriyor. Amacım hem milli duygularımı göstermek hem de gören herkese birlik ve beraberliğimizi hatırlatmaktı. Bu topraklar vatan toprağıdır, üretirken de vatan sevgimizi yaşatmak istedim" dedi.

Ortaya çıkan görüntüler, hem verilen emek hem de taşıdığı anlamla dikkat çekerken, tarlaya çizilen Türk bayrağının gururunu ve birlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tarım, Konya, Yerel, Kulu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiden Türk Bayrağı: Ay ve Yıldız Tarla İle Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:20:22. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçiden Türk Bayrağı: Ay ve Yıldız Tarla İle Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.