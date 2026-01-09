Çiftçiler Maliyet Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çiftçiler Maliyet Kriziyle Yüz Yüze

Çiftçiler Maliyet Kriziyle Yüz Yüze
09.01.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Ziraat Odası, çiftçilerin maliyet krizinin etkisiyle üretimden vazgeçme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, çiftçiler için devam eden maliyet krizinin, çiftçiyi üretimden vazgeçme noktasına getirdiğini söyledi.

Düzen, son açıklanan destek paketinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile vergi borcu bulunan çiftçilerin Ziraat Bankası, tarım kooperatifleri gibi kurumlardan kredi, gübre, mazot ve ilaç gibi temel girdilere erişiminin engelleneceği uygulamaya dikkat çekti. Üç yıldır tarımda tamamen zarar ettiklerini hatırlatan Ramazan Düzen, "Borçlarımız artıyor. Bir de bu şartın getirilmesi, çiftçilerimizin alım gücünü daha da zora sokuyor" dedi.

Çiftçilerin en büyük derdinin, kontrol edilemez şekilde artan girdi maliyetleri olduğunu belirten Düzen, şunları kaydetti: "Bizler çiftçi olarak enflasyonun, doların, euro'nun yıllık artışının çok üstünde fiyat artışlarıyla tohum, gübre, ilaç, fide almak zorunda kalıyoruz. Yöneticiler ve pazarlamacılar ürün fiyatlarını baskılarken, ithalat kapıları açılırken, siz hiç bizim ürün yetiştirme maliyetlerimizi hesaplıyor musunuz?"

Özellikle sebze üretimindeki krize dikkat çeken Düzen, ithal tohum, fide, gübre ve ilaç fiyatlarındaki döviz kur artışını aşan fiyatlanmanın önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Düzen, "Bu ithalat yapan firmaları kimler denetliyor? Bizler bu artan maliyetlerle artık sebze üretiminden çekilmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı, tüm bu gerekçelerle Bursalı siyasetçileri, Tarım ve Orman Bakanı ile Cumhurbaşkanı'na seslenerek, özellikle ithal girdi maliyetlerinin yakından incelenmesini, denetlenmesini ve çiftçinin sırtındaki yükün hafifletilmesi için acil adım atılmasını talep etti. Düzen, "Sayın devlet büyüklerimizi bu artan maliyetleri bir daha incelemeye ve çiftçinin sesini duymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler Maliyet Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:16:34. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçiler Maliyet Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.