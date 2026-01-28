Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika
Çiftçilere Destek Çağrısı

28.01.2026 11:13
MHP'li Erkan Akçay, çiftçi desteklerinin artırılması ve vergilerin hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Çiftçi üretirse Türkiye doyar, Türkiye büyür. Tarımsal destekler artırılmalı, çiftçimizin vergi ve prim yükü hafifletilmelidir" dedi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksek ve yönetimini ziyaret eden Erken Akçay, sanayide yapısal dönüşümün şart olduğunu, verimlilik, istikrarlı büyüme ve istihdamı esas alan güçlü bir üretim ekonomisinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Akçay, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilerek ithalat bağımlılığının azaltılmasının önemine dikkat çekti. Tarım politikalarına da değinen Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüksek verimlilikte, kaliteli üretimi esas alan ve ihracat kapasitesi yüksek bir tarım anlayışını benimsediğini söyledi. Akçay, "Çiftçi üretirse Türkiye doyar, Türkiye büyür. Tarımsal destekler artırılmalı, çiftçimizin vergi ve prim yükü hafifletilmelidir" diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını belirten Akçay, tarımsal desteklerin üretici refahını artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Küresel ısınma ve su kıtlığına dikkat çeken Akçay, önümüzdeki yıllarda su sorununun daha da artacağını, damla sulama sistemlerine yönelik teşviklerin artırılması ve yer altı ile yer üstü gölet sayılarının çoğaltılması gerektiğini söyledi. Çiftçilerin tarımsal krediye ulaşmakta zorlandığını ifade eden Akçay, "Borcu yoktur yazısı uygulamasındaki esnekliğin kaldırılması çiftçimizin üretimini aksatmaktadır. Üretimin devamı için bu yapıcı esneklik yeniden devreye alınmalıdır" dedi.

Esnaf ve sanatkarların da finansman sorunları yaşadığını vurgulayan Akçay, vergi ve prim borçları nedeniyle kredi kullanamayan esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Akçay, borçların yapılandırılması ve esnafın yeniden krediye erişiminin sağlanmasının gerektiğini ifade etti.

Basit usulden gerçek usule geçiş düzenlemesine de değinen Akçay, bu uygulamanın esnaf üzerindeki mali yükü artıracağını, düzenlemenin ertelenmesi ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Akçay, esnaf ve sanatkarların ahilik geleneğinin taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, istihdamı artıracak yeni kredi, vergi ve prim teşviklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

