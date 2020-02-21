Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

7 saat önce

Kurtalan ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Kurtalan ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TAR-SİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce, Kurtalan ilçesinde Tarım Sigortaları 2020 yılı uygulamaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım sigortaları uzmanı Muharrem Ünal, tarım sigortaları 2020 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2020 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin bilgi verdi.


Toplantıya Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Müdürü Mahfuz Demir, Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçiler, teknik personeller ve tarım danışmanları katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu, Şanlıurfa, Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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