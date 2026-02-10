Çifte Vatandaşlara Sandık Sınırı Tepkisi

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bulgaristan'ın Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için sandık sınırı getirmesine tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Cevat Güneş, kentte bir tesiste düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde Bulgaristan'ın diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısının 20 ile sınırlandırıldığını söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun, Vazrajdane Partisinin teklifini 5 Şubat'ta yapılan oylamayla kabul ettiğini belirten Güneş, Türkiye'de yaşayan yüz binlerce çifte vatandaş bulunduğunu ifade etti.

Güneş, "Biz Bulgaristan'daki anayasal haklardan istifade etmek durumundayız. Ancak bu gelişmeler, 1989 öncesinde uygulanan zorunlu göç ve asimilasyon politikalarını hatırlatmaktadır. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar bu durumdan rahatsızlık duymaktadır." dedi.

Alınan kararın insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Güneş, Türkiye'de daha önce 160'ın üzerinde sandık bulunduğunu, bu sayının 20'ye düşürülmesinin mağduriyet oluşturacağını dile getirdi.

Güneş, bu durumun fiilen çifte vatandaşların oy kullanmasının engellenmesi anlamına geldiğini savundu.

Derneğin dış ilişkilerden sorumlu üyesi, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yıldırım da çifte vatandaşların siyasi katılım koşullarının değerlendirilmesinde özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, kısıtlama getiren kararın Avrupa Birliği'nin demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade ederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında seçme hakkının yalnızca teorik olarak tanınmasının yeterli olmadığını, fiili erişilebilirliğin esas olduğunu kaydetti.