Çifteler'de Bayrak İçin Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çifteler'de Bayrak İçin Yürüyüş

Çifteler\'de Bayrak İçin Yürüyüş
29.01.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti ve MHP, Türk bayrağını indirenlere tepki olarak Eskişehir'de yürüyüş düzenledi.

Cumhur İttifakı paydaşları AK Parti ve MHP, Türk bayrağını indirme olayına tepki göstermek için Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir grup, Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Türk bayrağını indirmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yurt genelinde büyük bir tepkiye sebep olan olayla ilgili Eskişehir'in Çifteler ilçesinde dün akşam yürüyüş ve konvoy düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Katılımcılar, Türk bayrağına yönelik hassasiyetlerini güçlü bir şekilde ortaya koyarak milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programa; AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, MHP Çifteler İlçe Başkanı Mehmet Emin Yüce, Çifteler Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Gülşen ile her iki partinin üyeleri de katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eskişehir, Çifteler, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çifteler'de Bayrak İçin Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:32:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çifteler'de Bayrak İçin Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.