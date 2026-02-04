Çiftlikköy'de Emekli Öğretmen Ölü Bulundu - Son Dakika
Çiftlikköy'de Emekli Öğretmen Ölü Bulundu

04.02.2026 09:08
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir apartmanda 69 yaşındaki emekli öğretmen Mahmut Yağmur ölü bulundu.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında yalnız oturduğu öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur (69), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Simge Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın en üst katında oturan ve yalnız yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur'dan uzun süredir haber alınamadı. Komşuları, Yağmur'a ait olduğu öğrenilen otomobilin de evin önünde olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Yağmur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmut Yağmur'un son olarak 8 Ocak tarihinde aracıyla eve geldikten sonra bir daha dışarı çıkmadığı öğrenilirken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

