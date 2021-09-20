Çiftlikköy'de gölete düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Dereköy Sulama Göleti'ne düşen köpek, Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sokak köpeğinin sulama göletine düştüğünü gören köylüler, itfaiyeden yardım istedi. Hızla bölgeye gelen ekipler, gölete halat yardımıyla indi.
Gölete düşen köpek, bir saat süren çalışmayla kurtarıldıktan sonra Çiftlikköy Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınıp tedavi edildi.
Kaynak: AA
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