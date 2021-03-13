Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor - Son Dakika

Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor

13.03.2021 10:36

- Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor Veterinerden önemli uyarı: "Sizi yemek olarak düşünüp, saldırabilir" Kuaför Murat Taş: "Köpeklerden korkan müşterilerim de caminin oradan telefon açarak, 'Murat gelemiyoruz' diyorlar ve biz gidip onları alıyoruz" Veteriner Hekim Özge...

- Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor

Veterinerden önemli uyarı: "Sizi yemek olarak düşünüp, saldırabilir"

Kuaför Murat Taş:

"Köpeklerden korkan müşterilerim de caminin oradan telefon açarak, 'Murat gelemiyoruz' diyorlar ve biz gidip onları alıyoruz"

Veteriner Hekim Özge Altınay:

"Bir hayvanın beslenmesi sırasında kan kokusuna alışması demek, o hayvanın kan kokusunu aldığı her yerde karşısında gıda olduğunu düşünüp, gıdası için savaşması anlamına geliyor"

"Siz hayvanı çiğ etle beslediğiniz zaman, köpekten size geçebilecek olan hastalıkları da enfekte ediyorsunuz"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başıboş gezen köpekler, bazı vatandaşların çiğ etle beslemesi, bazılarının ise sürekli taş ve sopalarla şiddet uygulaması sebebiyle hırçınlaşmaya başladı. Veteriner Hekim Özge Altınay, köpeğin beslenmesi sırasında kan kokusuna alışmasının, insanları yemek olarak düşünmesine, aynı zamanda parazit oluşturarak insanlar üzerinde ölümcül hastalıklara sebep olduğunu söyledi.

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi ve Ali Kahya bölgesindeki çok sayıda başıboş köpek, bazı vatandaşlar tarafından hoşgörü, bazıları tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Sokaklarda gruplar halinde gezen köpekler, kimi vatandaşların çiğ et vermesi, kimilerinin de sürekli taş ile sopalarla vurması sebebiyle zamanla hırçınlaşmaya başladı. Hırçınlaşan köpeklerin vatandaşlara saldırdığı, çocukların da peşinden koşarak korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi. Valilik yetkililerinden yardım talep eden vatandaşlar, köpeklerin daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamasını istiyor.

"Gelene, geçene saldırıyorlar"

Mahallede sürekli bisiklete bindiğini ifade eden Emir Tatlı, "Biz dün arkadaşlarımla beraber eve giderken köpekler bize ve bisikletlerimize saldırdılar. Burada gelen, geçen herkese saldırıyorlar. Okuldaki çocuklara da saldırdıkları oluyor" dedi.

"Korkan müşterileri biz gidip alıyoruz"

Yahya Kaptan Mahallesi'nde kadın kuaförlüğü yapan Murat Taş ise hayvanları çok sevdiğinin ve onlara asla düşmanlık beslemediğinin altını çizerek, "Mahallemizde bir hanımefendi var. O sürekli parkın içerisinde köpekleri besliyor, köpekten korkan müşterilerim ise dükkana gelemiyor. Bu konuda çok şikayetçiyiz. Hanımefendi her gün kovayla geliyor, köpeklere çiğ tavuk eti veriyor. Hayvana çiğ et verilmez. Biz 4 senedir buradayız, 4 senedir de bu şekilde devam ediyor. Müşterilerimiz gerçekten çok korkuyor, gelemiyor. Geçen sene köpekler parkın içinde oynayan bir çocuğa saldırdı. Çocuğun dizi parçalanmıştı. Dükkana gelmek isteyen müşterilerim de caminin oradan telefon açarak, 'Murat gelemiyoruz' diyorlar ve biz gidip onları alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin sürekli çiğ et ile beslendiği için insanlara saldırdığını söyleyen Taş, "Hayvanlar aslında saldırmıyor da çiğ et verildiği için ister istemez saldırma iç güdüleri harekete geçiyor" diye konuştu.

"İnsanlar ellerinde taş ve sopalarla geziyor"

Sitesinin önündeki köpekleri kendi imkanlarıyla mama ile besleyen bina sakini Ogün Eral, "Yeşillik alanlarda hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Şikayetler var. Köpeklerin de olumsuz yanları var ama insanların ellerinde taş ve sopalarla gezmesi, bilmeden çiğ tavuk eti getirmeleri köpekleri bu hale getirdi. Israrla söylüyoruz, uyarıyoruz ama köpeklerin kalacak yerleri kalmadı. Bir köpek 7 tane yavru doğuruyorsa, en fazla 2 tanesi yaşayabiliyor. Köpeklere karşı kasten yapılan hareketler var. Bizde bilmeden zamanında çiğ etle köpekleri besledik ama sonra veterinerlerin uyarıları doğrultusunda vermemeye başladık. Hayvanlara çiğ et kesinlikle verilmemeli" dedi.

"Sizi yemek olarak düşünüp, saldırabilir"

Bazı vatandaşların hayvanları çiğ etle beslemek gibi bir gaflete düştüğüne dikkat çeken Veteriner Hekim Özge Altınay, bu sebeple hayvanların kan kokusuna alıştırıldığını, bunun da çok yanlış olduğunu kaydetti. Altınay, "Bir hayvanın beslenmesi sırasında kan kokusuna alışması demek, o hayvanın kan kokusunu aldığı her yerde karşısında gıda olduğunu düşünüp, gıdası için savaşması anlamına geliyor. Siz o köpeğin yanından geçerken herhangi bir yaralı yeriniz olsa ve köpek kan kokunuzu alsa sizi yemek olup düşünüp saldırabilir" şeklinde konuştu.

"İnsanın ölümüne sebep olur"

Çiğ et tüketimiyle hayvandan insana bulaşan çok büyük hastalıkların olduğuna dikkat çeken Altınay, şöyle konuştu:

"Siz hayvanı çiğ etle beslediğiniz zaman, köpekten size geçebilecek olan hastalıkları da enfekte ediyorsunuz. Karnını doyurduğunuz bir hayvanı çiğ etle beslerken, o mahalledeki tüm insanları enfekte etmesine sebep oluyorsunuz. Örneğin halk arasında, 'kedi ve köpek tüyü insanda kist yapar' diye bir şehir efsanesi vardır. Normal şartlarda insanlar da kist yapan tüy değil, hayvanların vücudundaki parazitin yumurtasıdır. Hayvanlarda ekinokokkoz adında bir parazit vardır. Bu parazit iyi pişmeyen etlerle bulaşır. Köpeğin vücudunda belli bir evreye ulaştıktan sonra köpeğin dışkısıyla etrafa yayılır ve insanlar köpek dışkısında yumurta ve lavra alırsa bunlar beyine, akciğere ve karaciğere ulaşarak içi sıvı dolu kist keseleri halinde kendini korumaya başlar.

Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor

Murat Taş, Veteriner, Kocaeli, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor - Son Dakika


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