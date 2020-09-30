Çiğ köfteye 'fındık' dopingi

Adıyamanlı kardeşler, Ordu'da üretimini gerçekleştirdikleri çiğ köftenin içerisine fındık ekledi

ORDU - Ordu'da üretim tesisleri olan ve 40 ilde bayisi bulunan Adıyamanlı kardeşler, kentin fındığını çiğ köfte ile buluşturarak, farklı bir lezzet oluşturdu.

Aslen Adıyamanlı olan Yunus ve Enver Demiral isimli kardeşler, 2008 yılında Ordu'ya yerleşerek, çiğ köfte üzerine ilk bayilerini açtı. Bir süre sonra büyüyerek bayilik veren kardeşler, Türkiye'de 40 farklı ilde 500 şubeye kadar ulaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli lezzetlerinden biri olan çiğ köftenin içerisine fındık da ekleyerek farklı bir lezzet sunan kardeşler, insanların bu tadı sevdiklerini ifade etti.

"Fındıklı çiğ köfteyi insanlar benimsedi"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Demiral, çiğ köftenin içerine konulan öğütülmüş fındığın müşteriler tarafından da beğenildiğini ifade etti. Demiral, "Çiğ köfteyi fındıkla buluşturduk. İlk başlarda biraz tereddütlümüz vardı ancak çiğ köfte ile fındık birleşince müşterilerimiz tarafından da benimsendi. Çiğ köfte 4 bin yıllık geçmişi olan bir yiyecektir. Hz. İbrahim döneminde ortaya çıkan bir yemek olup, bu zamana kadar Türk mutfağının da baş tacıdır. Biz bu fikirle hem katma değeri hem de farklı bir lezzet arayışı içerisine girip, nasıl daha güzel yapabiliriz? Fikrini düşündük. Karadeniz'de olmamızın verdiği düşünce ile buradaki meşhur olan fındığı çiğ köfte ile buluşturduk. Müşterilerden ve bayilerimiz ile yapılan görüşmede olumlu dönüşlerin geri geldiğini anladık" dedi.

"Çikolatada kullanılan fındığı çiğ köftede de kullanmak istedik"

Ana malzemesi bulgur olan çiğ köfte ile genellikle çikolata üretiminde kullanılan iç fındığın farklı bir lezzet oluşturduğunu ifade eden Demiral, "Fındığı makinede öğütüp un haline getiriyoruz. Sonrasında ise çıkmaya yakın olan köftenin üzerine serpiyoruz. Bir nevi sos anlamına gelmiş oluyor ve baharat gibi güzel bir tat veriyor. Genellikle Ordu'da herkes çikolatanın ham maddesinin fındık olduğunu bilirler. Çikolatanın içine konulan fındık neden çiğ köftede olmasın? Diyerek bunu denedik" diye konuştu.