Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti - Son Dakika

Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararını onaylanmasıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. 1 yıldır Kilis'te görev yapan Albay Cihanoğlu'nun terfi etmesiyle birlikte yeni atanacağı birliğe ilerleyen günlerde atanması bekleniyor. Tuğgeneralliğe yükselen Albay Cihanoğlu'nun yerine 1'inci Hudut Alay Komutanlığı atama yapılacağı öğrenildi. - KİLİS

Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Askeri şura kararı ile Tuğgeneralliğe yükseltildi.

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