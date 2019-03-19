Son Dakika Haberleri: Çıldır'da 18 Mart Programı

Çıldır'da 18 Mart Programı

27 dakika önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde tören düzenlendi.

Çıldır'da 18 Mart Programı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde tören düzenlendi.

18 Mart pazartesi günü Çıldır Kotanlı köyünde bulunan şehitlikte Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenk sunma töreni kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla yapıldı. Çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunup, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü münasebetiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam edildi. Programa Çıldır Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmanın yapılmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. "Yaşasaydım aranızda olacaktım" adlı gösterinin ardından, "Son yoklama gölge Oyunu" sergilendi. Programda günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunarak, "Can yarası Çanakkale" isimli tiyatro oyunu öğrenciler tarafından sahnelendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı yapılan ödül töreninin ardından sona erdi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çıldır, Güncel
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