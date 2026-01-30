Çıldır\'da Gençlik Kış Kampı Düzenlendi

Çıldır İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 3 Günlük "Gençliğe Değer Ara Dönem Kış Kampı" gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik merkezinde düzenlenen kampın ilk iki gününde; Değerler Eğitimi, Sohbet, Kitap tahlili, Futbol maçı, Film Gösterimi, PlayStation, Langırt, Masa tenisi ve çeşitli oyunlarla gençlerimiz dolu dolu kamp heyecanı yaşadı. Kampın son gününde ise ayrı bir heyecan vardı. Çıldır Diyanet Gençlik ekibi; Çıldır Gölü üzerinde Muz safarisi ve Piknik yaptı. Kamp, gençlere takdim edilen hediyelerle son buldu.

Çıldır İlçe Müftüsü Metin Aksoy kamp sonunda yaptığı açıklamada, "Kampta görev alan Gençlik Koordinatörlüğü Üyelere, kampa destek veren İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Görevlilerine ve kampımızda bizi yalnız bırakmayan gençlerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - ARDAHAN