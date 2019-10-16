Son Dakika Haberleri: "Çıldır'da turizm için gereken çalışmayı yapacağız"
Son Dakika Güncel 'Çıldır'da turizm için gereken çalışmayı yapacağız'

"Çıldır'da turizm için gereken çalışmayı yapacağız"

1 saat önce

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, ilçenin turizm potansiyelinin olduğunu belirterek, "Özellikle de turizm potansiyeline sahip ilçemizde turizm için yapılması gereken çalışmaları yapacağız." dedi.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, ilçenin turizm potansiyelinin olduğunu belirterek, "Özellikle de turizm potansiyeline sahip ilçemizde turizm için yapılması gereken çalışmaları yapacağız." dedi.

Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Çıldır'da göreve başladığını hatırlattı.


Çıldır'ı kısa sürede tanımaya çalıştığını, tanıdıkça da Çıldır'ın değerlerini öğrendiğini ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Çıldır ilçemiz çok önemli potansiyellere sahip. Özellikle de turizm potansiyeline sahip ilçemizde turizm için yapılması gereken çalışmaları yapacağız. Bu konuda gerekli gayret ve çabayı göstereceğiz. Bizim amacımız sadece turizm değil, ilçemizin hak ettiği bütün çalışmalarda gerekeni fazlasıyla yapmaktır. Çünkü Çıldır ilçemiz hizmetin en iyisin hak ediyor."

Alper Taş, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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