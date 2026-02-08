Çıldır Gölü'nde Buz Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çıldır Gölü'nde Buz Şenliği Coşkusu

08.02.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars ve Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde düzenlenen Buz Şenliği, renkli etkinliklerle kutlandı.

Kars ve Ardahan sınırları içerisinde yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde "Buz Şenliği" düzenlendi.

Kars Valiliği tarafından kentin ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenen "2. Buz Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Arpaçay ilçesi Kütük Ev mevkisinde düzenlenen "Çıldır Gölü Buz Şenliği" etkinliği, Kafkas Halk Oyunları ve Mahalli Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların yarıştığı etkinlikte, önce buz hokeyi takımı daha sonra buz üzerinde sahne alan senkronize buz pateni takımı ile artistik buz pateni sporcuları gösterilerini sundu.

Milli artistik buz pateni sporcuları İklim Şentunalı, Alp Töre Ovalıoğlu ve Yağmur Derin Kevinç'in performansı beğeni topladı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

"İlk defa böyle bir deneyim yaşadık"

Buz pateni sporcusu Beren Açıksöz, gazetecilere, takım olarak Çıldır Gölü'ne geldiğini ifade ederek, "Göl üzerinde kaymak bizim için çok güzel bir deneyimdi. İlk defa böyle bir deneyim yaşadık, çok eğlenceliydi. Normal buza göre daha zordu." dedi.

Senkronize buz pateni sporcusu Beren Ölmez de Kars Valiliği'ne teşekkür ederek, "Çıldır Gölü'nde buz pateni yapmak çok güzel bir deneyimdi. Burada kaymadan bu keyfi alamazsınız, çok güzel bir histi." diye konuştu.

Vizyon Buz Sporları Kulübü Koordinatörü Özgür Şenyurt ise etkinlikte sporcuların çok farklı deneyim yaşadıklarını anlattı.

Artistik buz pateni sporcusu Yağmur Derin Kevinç de vatandaşların festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Çıldır Gölü'nde kaymak bize ayrı bir deneyim sundu, burada bu kalabalığın önünde kaymak ayrı güzeldi, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Sporculardan Alp Töre Ovalıoğlu ise ilk defa doğal buzda kaydığını söyleyerek, "Burada kaymak heyecan verici, ilk defa geldim, yurt dışında böyle etkinliklerin yapıldığını biliyoruz. Ülkemizde de yapıldığını görmek mutluluk verici, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şenlik, Salih Yılmaz konseri ile sona erdi.

Programa, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler katıldı.

Kaynak: AA

Çıldır Gölü, Etkinlik, Ardahan, Kültür, Güncel, Sanat, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Buz Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ikinci gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:33:36. #7.11#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde Buz Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.