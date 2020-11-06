Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi - Son Dakika

Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi

06.11.2020 10:58
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi, System.String[]

Yıllar önce yayınlanan Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, Kabataş'ta trafik ışıklarında kitap satarken görüntülendi. Zor durumda olduğunu söyleyen usta oyuncu, meslektaşlarından yardım beklediğini söyledi.

Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu ve bir döneme damgasını vuran 'Çılgın Bediş' dizisinde 'Kapıcı Abdül' karakterine hayat veren Abdülhamit Danışır, maddi zorluk çekmeye başladı.

EKMEK PARASINI KİTAP SATARAK KAZANIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Kabataş'ta ışıklarda kitap satarken görüntülenen usta oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerdeki arkadaşlarının kendisine yardım eli uzatmasını istedi. Maddi zorluk çektiği için çaresiz olduğunu belirten oyuncu, "Ekmek paramı böyle kazanıyorum. Tek başıma bir evde yaşıyorum" dedi.

Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi

MESLEĞİNE DEVAM EDEMİYOR

Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, "Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında rol gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi" ifadelerini kullandı.

Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi

YONCA EVCİMİK'TEN YARDIM BEKLİYOR

Aynı dizide rol aldığı Yonca Evcimik'ten yardım bekleyen Danışır, sözlerine şöyle devam etti: "Beni tanımıyor ve destek olmadı. İmkanı olanlar bana el uzatsın, yardım etsin. Kimseden bir ses çıkmadı ve hiç yardımcı olmadılar."

Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi

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Son Dakika Magazin Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken grüntülendi - Son Dakika Magazin


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