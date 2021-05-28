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Cilt kanserine neden olan 12 risk faktörü - Son Dakika

Cilt kanserine neden olan 12 risk faktörü

28.05.2021 11:21
Cilt kanserine neden olan 12 risk faktörü, System.String[]

Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Hatice Duman, cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Deri, vücudun en büyük organı olup kişileri dış etmenlere karşı koruyor. Deri hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ise deri kanserlerine sebep oluyor. Deri kanserleri en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Deri kanseri, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkıyor. UV ışınlarına en çok maruz kalan yüz, boyun ve el gibi bölgelerde daha çok görülürken, vücudun hiç güneş almayan bölgelerinde de ortaya çıkabiliyor. Deri kanserleri çok farklı renk ve şekillerde oluşabilirken, kendi kendine düzenli vücut ve ben muayenesi yapılarak ve doktor kontrolleri ile değişikliklerin gözlemlenmesi büyük önem taşıyor.

Cildinizde olan değişikliklerin fotoğrafını çekin

Deri kanserlerinin başlıca bazal hücreli, yassı hücreli kanser ve melonam olmak üzere 3 temel tipi vardır. Bazal hücreli ve skuamöz (yassı) hücreli kanser deriyi oluşturan hücrelerden gelişirken, melanom deriye renk veren hücrelerden meydana gelir. Bunların dışında çok daha az görülen derinin yapısında bulunan kıl kökleri, yağ bezleri gibi farklı hücrelerden kaynaklanan deri kanseri türleri de vardır. Deri kanserleri çok farklı renk ve şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Kişinin kendi kendine düzenli vücut ve ben muayenesi yapması hayati önem taşır. Vücutta olan değişiklik olup olmadığı daha sonra kontrol edebilmek için fotoğraf çekilerek saklanabilir. Düzenli dermatoloji muayenesine gitmek risk cilt kanserine yakalanma riskini önleyebilir.

Deri kanserleri için risk faktörleri aşağıdaki gibidir;

Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak

Çocukluk dönemindeki güneş yanıkları,

Açık tenli, kızıl saçlı, çilli ve renkli gözlü olmak

Sık sık solaryuma girmek

Ailede veya kişide cilt kanseri hikayesinin olması

Çok fazla sayıda bene sahip olmak

Uzun yıllar iyileşmeyen veya kötü iyileşmiş yaraya sahip olmak

Uzun süreli X ışını, arsenik ve kömür katranına maruz kalmak

İleri yaş

Organ nakli gibi sebeplerden dolayı bağışıklığın baskılanmış olduğu durumlar

Erkek cinsiyet

Bazı cilt hastalıkları

36 yaşından sonra yeni çıkan bir ben varsa…

Benlerde büyüme, şekil bozukluğu, renk değişikliği, kenar düzensizliği gelişirse, diğer benlerden farklı görünüyorsa, 36 yaşından sonra yeni çıkan bir ben olursa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Yine en az 1 aydan uzun süredir devam eden iyileşmeyen yaralarda, ciltte gelişen farklı kabarıklıklar ve yeni oluşan lekeler de ihmal edilmemelidir. Halk arasında bıçak değdiğinde yayılır inancı tamamen yanlıştır.Dermatoloğun çıkarılmasını veya örnek alınmasını önerdiği tüm lezyonların çıkarılmasından veya örnek alınmasından endişe edilmemelidir. Kişinin yaşı, ek hastalıkları, deri kanserinin çeşidi, tutulum bölgesi tedaviyi belirleyici faktörlerdir. Genellikle temel tedavi cerrahi olarak çıkarılması olsa da bazen radyoterapi, kemoterapi, kriyoterapi gibi farklı tedaviler de uygulanabilmektedir.

Güneş kremi kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Deri kanserlerinden korunmanın en önemli yolu güneş kremi kullanmaktır.

Güneş kremi sadece yüze değil tüm güneş gören bölgelere uygulanmalıdır.

SPF değeri en az 30 olan ürünleri tercih edilmelidir.

Güneş kremi güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeli ve 2-4 saatte bir yenilenmelidir.

Yıkama veya terleme, denize girme durumlarında güneş kremi yenilenmelidir.

Mümkün oldukça saat 10-15 arasında dışarda olmamaya özen gösterilmelidir.

Güneş altında şapka, şemsiye gibi fiziksel koruyucular ile de korunmaya özen gösterilmelidir.

Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cilt kanserine neden olan 12 risk faktörü - Son Dakika


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